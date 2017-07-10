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Teen shot in apparent drive-by at house party in Bath Township; home was rented through Airbnb

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: July 10, 2017 - 09:01 AM | Updated: July 11, 2017 - 08:49 AM
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Home at 3221 Sourek Road in Bath Township, Ohio. Township police are investigating a drive-by shooting that occurred late Friday night. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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