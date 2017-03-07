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Teenager calls police while standing between parents after father allegedly shot mother with shotgun

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: March 7, 2017 - 06:13 PM | Updated: March 7, 2017 - 07:07 PM
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