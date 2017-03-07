Teenager calls police while standing between parents after father allegedly shot mother with shotgun

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TW9tZW50cyBhZnRlciBoZXIgZmF0aGVyIHNob3QgaGVyIG1vdGhlciwgS2ltYmVybHkgUHJp
ZnRpIHN0b29kIGJldHdlZW4gdGhlbSBhbmQgY2FsbGVkIDkxMSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHBvbGlj
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3Mgc3RpbGwgaW4gdGhlIGtpdGNoZW4gd2l0aCB0aGUg
Z3VuLiBNeSBtb20gaXMgb24gdGhlIGdyb3VuZCwgc3RpbGwgaW4gdGhlIGtpdGNoZW4uIEhlJiM4
MjE3O3MganVzdCBsb29raW5nIGF0IGhlciAmIzgyMTI7IGFuZCBoZSBwb2ludGVkIHRoZSBndW4g
YXQgbWUsJiM4MjIxOyBzaGUgdG9sZCBhIEZhaXJsYXduIHBvbGljZSBkaXNwYXRjaGVyLiAmIzgy
MjA7SSYjODIxNzttIHN0YW5kaW5nIGluIGZyb250IG9mIGhpbSB3aGlsZSBJJiM4MjE3O20gb24g
dGhlIHBob25lLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIGRpc3BhdGNoZXIgdXJnZWQgdGhlIDE5LXllYXIt
b2xkIHRvIGZpbmQgc2FmZXR5LiBCdXQgc2hlIHJlZnVzZWQgdG8gbGVhdmUgaGVyIHdvdW5kZWQg
bW90aGVyLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBoYXZlIHRvIHByb3RlY3QgbXkgbW9tLCYjODIyMTsgdGhl
IHRlZW5hZ2VyIHNhaWQgdGhyb3VnaCB0ZWFycy48L3A+PHA+JiM4MjIwO01hJiM4MjE3O2FtLCBJ
IG5lZWQgeW91IHRvIGdldCBvdXQgb2YgdGhlIGhvdXNlLCYjODIyMTsgdGhlIGRpc3BhdGNoZXIg
c2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgcHJvdGVjdCB5b3VyIG1vdGhlci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYj
ODIyMDtObywgSSBjYW4mIzgyMTc7dCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBoYXZlIHRv
IHN0YXkgaGVyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byBwb2xpY2UgcmVwb3J0cywgVGhl
cmVzYSAmIzgyMjA7VGVycnkmIzgyMjE7IE1vcmdhbiB3YXMgc2hvdCBieSBHZW9yZ2UgUHJpZnRp
IHNob3J0bHkgYmVmb3JlIDUgcC5tLiBGZWIuIDI4IGluIHRoZWlyIFN0cmF0Zm9yZCBSb2FkIGhv
bWUuIDwvcD48cD5UaGUgdHdvIHdlcmUgYXJndWluZyBhYm91dCBsaXZpbmcgYXJyYW5nZW1lbnRz
IHdoZW4gUHJpZnRpICYjODIxMjsgd2hvIHdhcyBpbnRveGljYXRlZCAmIzgyMTI7IGdvdCBhIGd1
biBmcm9tIHRoZSBiYXNlbWVudCwgdG9sZCBNb3JnYW4sICYjODIyMDtZb3UmIzgyMTc7cmUgZ29u
ZSYjODIyMTsgYW5kIGZpcmVkLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gcG9saWNlLiBUaGUgYmxhc3Qgc3RydWNr
IE1vcmdhbiBpbiB0aGUgdXBwZXIgcmlnaHQgdG9yc28sIGJ1dCBkaWQgbm90IGtpbGwgaGVyLjwv
cD48cD5QcmlmdGkgdGhlbiBwb2ludGVkIHRoZSBndW4gYXQgaGlzIGRhdWdodGVyLCBidXQgZGlk
IG5vdCBmaXJlLCBhbmQgcG9pbnRlZCBpdCBhdCBoaW1zZWxmLCBidXQgYWdhaW4gZGlkIG5vdCBm
aXJlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gcmVwb3J0cy4gSGUgZHJvcHBlZCB0aGUgZ3VuLCBhbmQgdGhhdCYj
ODIxNztzIHdoZW4gdGhlaXIgeW91bmdlc3QgZGF1Z2h0ZXIgY2FsbGVkIHBvbGljZS48L3A+PHA+
RGlzcGF0Y2hlcnMgdXJnZWQgdGhlIHRlZW4gdG8gdHJ5IHRvIGNvbnZpbmNlIGhlciBmYXRoZXIg
dG8gbGVhdmUgdGhlIGhvdXNlIHdpdGggaGlzIGhhbmRzIHVwLCBidXQgaGUgcmVmdXNlZC4gQWZ0
ZXIgZW5zdXJpbmcgaGUgZGlkIG5vdCBoYXZlIGFjY2VzcyB0byBhbnkgb3RoZXIgd2VhcG9ucywg
cG9saWNlIGFuZCBwYXJhbWVkaWNzIGVudGVyZWQgdGhlIGhvbWUuIFRoZSB0ZWVuIHRvbGQgYXV0
aG9yaXRpZXMgaGVyIGZhdGhlciBhdHRlbXB0ZWQgdG8gcmV0cmlldmUgdGhlIHNob3RndW4gYmVm
b3JlIHBvbGljZSBlbnRlcmVkLCBzZWVtaW5nbHkgdG8ga2lsbCBoaW1zZWxmLjwvcD48cD5Qb2xp
Y2UgYXJyZXN0ZWQgUHJpZnRpIG9uIGNoYXJnZXMgb2YgZG9tZXN0aWMgdmlvbGVuY2UgYW5kIGZl
bG9uaW91cyBhc3NhdWx0LiBIZSYjODIxNztzIGJlaW5nIGhlbGQgYXQgdGhlIFN1bW1pdCBDb3Vu
dHkgSmFpbC48L3A+PHA+QWNjb3JkaW5nIHRvIGFuIG9ubGluZSBmdW5kcmFpc2VyIHNldCB1cCB0
byBoZWxwIHBheSBNb3JnYW4mIzgyMTc7cyBtZWRpY2FsIGV4cGVuc2VzLCAgTW9yZ2FuICYjODIx
MjsgYSBtb3RoZXIgb2YgZml2ZSAmIzgyMTI7IHdhcyB0YWtlbiB0byBhIGxvY2FsIGhvc3BpdGFs
IHdpdGggc2V2ZXJlIHdvdW5kcy4gU3VyZ2VvbnMgcmVwYWlyZWQgaW50ZXJuYWwgb3JnYW5zLCBi
dXQgZnJhZ21lbnRzIGZyb20gdGhlIHNob3RndW4gYmxhc3QgY291bGQgcmVtYWluLjwvcD48cD5U
aGUgb25saW5lIEdvRnVuZE1lIGZ1bmRyYWlzZXIsIDxhIGhyZWY9Imdvby5nbC91S095VWEiPmdv
by5nbC91S095VWE8L2E+LCBoYXMgcmFpc2VkIG1vcmUgdGhhbiAkNCwwMDAgaW4gdHdvIGRheXMu
IFBsYW5uZXJzIGhvcGUgdG8gcmFpc2UgJDE1LDAwMC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RlcnJ5IGlzIGFu
IGluY3JlZGlibHkgc3Ryb25nIHdvbWFuIGFuZCBtb3RoZXIgd2hvIHN1cnZpdmVkIHRoaXMgaG9y
cmlibGUgdHJhZ2VkeSB0aGFua3MgdG8gaGVyIHN0cmVuZ3RoIGFuZCB0aGUgYnJhdmVyeSBvZiBo
ZXIgeW91bmdlc3QgZGF1Z2h0ZXIgYW5kIGxvY2FsIG9mZmljZXJzLCYjODIyMTsgZnVuZHJhaXNl
ciBvcmdhbml6ZXJzIHdyb3RlLiAmIzgyMjA7QXMgYSByZXN1bHQgb2YgdGhhdCBuaWdodCwgVGVy
cnkgaXMgZ29pbmcgdG8gbmVlZCBoZWxwIHdpdGggZXh0ZW5zaXZlIG1lZGljYWwgZXhwZW5zZXMs
IGxvc3Qgd2FnZXMsIGNvdW5zZWxpbmcgc2VydmljZXMgYW5kIGhvdXNlIGJpbGxzIHdoaWxlIHNo
ZSByZWNvdmVycy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5pY2sgR2x1bnQgY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMw
LTk5Ni0zNTY1IG9yIDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpuZ2x1bnRAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
Pm5nbHVudEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlcjxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTmlja0dsdW50QUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+
Jm5ic3A7JiM2NDtOaWNrR2x1bnRBQkombmJzcDs8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vazxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSm91cm5vTmlja0dsdW50IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5i
c3A7JiM2NDtKb3Vybm9OaWNrR2x1bnQmbmJzcDs8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.