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Thanksgiving homecoming: Strangers help save man’s life in Akron

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: November 24, 2016 - 02:39 AM | Updated: November 24, 2016 - 02:58 AM
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June Rietz holds a photo of her son John and her grandson, John's eldest son Charlie, as she talks about the men who helped her son John, after he collapsed on a run during a visit home. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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