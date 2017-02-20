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The Scene: Les Belles Perles presented at annual cotillion

By Joyce M. Johnson
Special to the Beacon Journal

Published: February 20, 2017 - 08:13 PM | Updated: February 21, 2017 - 10:47 AM
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The debutantes and their escorts pose for a group photo at the Delta Sigma Theta Sorority Inc. Akron Alumnae Chapter's 36th annual Les Belles Perles Debutante Ball and Cotillion. The event took place on Sunday evening at the Todaro's Party Center in Akron. (Dan Brubaker/Special to the Akron Beacon Journal)


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