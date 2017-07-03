All CATEGORIES
☰ Menu

More photos inside

The state of America, in a word

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: July 3, 2017 - 10:29 PM | Updated: July 4, 2017 - 03:45 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Quentin Wilson (left) and his girlfriend Patricia Engelhart both of Akron describe America in one word as - divided. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

fourth04_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
The state of America, in a word

Just one word.

How would you describe America today using just one word?

A Beacon Journal reporter and photographer ventured out into Akron on the eve of the Fourth of July to ask people that question. We went to the downtown Rib, White and Blue Festival, to the International Institute on Tallmadge Avenue, a VFW Hall in the Firestone Park neighborhood and to the Stokes Veterans Administration outpatient clinic.

dragonboat05_02
Dragon boats ready to take over Portage Lakes - 9:02 PM
blueheron01cut_01
Blue Heron Golf Club being reborn as Blue Heron Brewery
parade05_03
Vets stand frozen in time to re-enact iconic war scene to honor past, teach future generations
North Korea’s intercontinental missile test makes a complicated predicament more so - 7:59 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next