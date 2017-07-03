The state of America, in a word

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+SnVzdCBvbmUgd29yZC48L3A+PHA+SG93IHdvdWxkIHlvdSBkZXNjcmliZSBBbWVyaWNhIHRv
ZGF5IHVzaW5nIGp1c3Qgb25lIHdvcmQ/PC9wPjxwPkEgQmVhY29uIEpvdXJuYWwgcmVwb3J0ZXIg
YW5kIHBob3RvZ3JhcGhlciB2ZW50dXJlZCBvdXQgaW50byBBa3JvbiBvbiB0aGUgZXZlIG9mIHRo
ZSBGb3VydGggb2YgSnVseSB0byBhc2sgcGVvcGxlIHRoYXQgcXVlc3Rpb24uIFdlIHdlbnQgdG8g
dGhlIGRvd250b3duIFJpYiwgV2hpdGUgYW5kIEJsdWUgRmVzdGl2YWwsIHRvIHRoZSBJbnRlcm5h
dGlvbmFsIEluc3RpdHV0ZSBvbiBUYWxsbWFkZ2UgQXZlbnVlLCBhIFZGVyBIYWxsIGluIHRoZSBG
aXJlc3RvbmUgUGFyayBuZWlnaGJvcmhvb2QgYW5kIHRvIHRoZSBTdG9rZXMgVmV0ZXJhbnMgQWRt
aW5pc3RyYXRpb24gb3V0cGF0aWVudCBjbGluaWMuPC9wPjxwPkV2ZXJ5b25lIHdobyBhZ3JlZWQg
dG8gdGFrZSBwYXJ0IHdhcyBhc2tlZCB0byB3cml0ZSB0aGVpciB3b3JkIG9uIGEgaGFuZC1oZWxk
IHdoaXRlIGJvYXJkIHVzaW5nIGFuIGVyYXNhYmxlIG1hcmtlciwgdGhlbiBob2xkIGl0IHVwIGFu
ZCBnZXQgdGhlaXIgcGljdHVyZSB0YWtlbi48L3A+PHA+VGhleSBhbGwgdG9vayB0aW1lIHRvIHRo
aW5rIGJlZm9yZSB3cml0aW5nIG9uIHRoZSBib2FyZC48L3A+PHA+QW5kIHRoZWlyIGFuc3dlcnMs
IGNhcHR1cmVkIGhlcmUgaW4gMTAgcGhvdG9ncmFwaHMsIGFyZSBhcyBkaXZlcnNlIGFzIHRoZSBj
b3VudHJ5IG5vdyBjZWxlYnJhdGluZyBpdHMgSW5kZXBlbmRlbmNlIERheS4gPC9wPjxwPlBhdHJp
Y2lhIEVuZ2VsaGFydCwgMzIsIGFuZCBRdWVudGluIFdpbHNvbiwgMzcsIGhhdmUgYmVlbiBhIGNv
dXBsZSBmb3IgMTMgeWVhcnMuIFRoZXkgaHVkZGxlZCBicmllZmx5IGFuZCBjYW1lIHVwIHdpdGgg
dGhlIHdvcmQgJiM4MjIwO0RpdmlkZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdGhyZWUgT3NlbnRvc2tp
IHNpc3RlcnMsIENvdXJ0bmV5LCAyNjsgTGluZHNheSwgMjM7IGFuZCBEYW5pZWxsZSwgMjQsIHRh
bGtlZCBhbmQgZGVjaWRlZCBvbiAmIzgyMjA7UGF0cmlvdGljLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U2NvdHQg
U3BlbmNlciwgNjIsIHdyb3RlICYjODIyMDtPcHRpbWlzdGljLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIw
O0FuZCBJJiM4MjE3O20gYSBwZXNzaW1pc3RpYyBTT0IsJiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7
VGhlcmUmIzgyMTc7cyBnb3QgdG8gYmUgc29tZXRoaW5nIGJldHRlciBkb3duIHRoZSByb2FkLiBU
aGUgY291bnRyeSBpcyBzbyBkaXZpZGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+S2F3YW5hIEVkd2FyZHMsIDM1
LCB1c2VkIHRoZSB3b3JkICYjODIyMDtNaXNndWlkZWQuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQm
IzgyMTc7cyBldmVyeXdoZXJlIHJpZ2h0IG5vdywmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLiBQZW9wbGUgbmVl
ZCB0byBzaG93IG1vcmUgcmVzcGVjdCB0byBlYWNoIG90aGVyLCBFZHdhcmRzIHNhaWQuPC9wPjxw
PkthdHJpbmEgSmFja3NvbiwgNDUsIHdyb3RlIGRvd24gJiM4MjIwO0ZyYWN0dXJlZC4mIzgyMjE7
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBzZWVtcyBwZW9wbGUgYXJlIGRpc2Nvbm5lY3RlZCBvdmVyIHBvbGl0
aWNhbCBpc3N1ZXMuIFBlb3BsZSBhcmUgZGl2aWRlZCwmIzgyMjE7IHNoZSBzYWlkLjwvcD48cD5K
YXNtaW4gQWt0ZXIsIDMyLCBoYXMgYmVlbiBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEFrcm9u
LCBmb3Igc2l4IHllYXJzIG5vdy4gVGhlIG5hdGl2ZSBvZiBCYW5nbGFkZXNoIHNhaWQgc2hlIGlz
IGhhcHB5IGJlaW5nIGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLiAmIzgyMjA7SSBsaWtlIGV2ZXJ5dGhp
bmcuIEkgbGlrZSB0aGUgVS5TLiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGVyIHdvcmQ6ICYjODIyMDtPSy4mIzgy
MjE7PC9wPjxwPkFtYW5kYSBTbWl0aCwgMjQsIGlzIGEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdHVk
ZW50IGludGVybmluZyBhdCB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgb24gVGFsbG1hZGdl
IEF2ZW51ZS48L3A+PHA+U2hlIHRob3VnaHQgb2YgdGhlIHdvcmQgJiM4MjIwO09wdGltaXN0aWMu
JiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7RnJvbSB3b3JraW5nIGhlcmUgSSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIHNv
IG11Y2gga2luZG5lc3MgYW5kIGNvb3BlcmF0aW9uLCBldmVuIGluIGhhcmQgdGltZXMuIFNvIEkm
IzgyMTc7bSBvcHRpbWlzdGljLCYjODIyMTsgU21pdGggc2FpZC48L3A+PHA+SmVmZiBXYXNvbiwg
YW4gQWtyb24gcmVzaWRlbnQgd2hvIHNlcnZlZCBpbiB0aGUgVS5TLiBBcm15IGZyb20gMTk3OSB0
byAxOTgyLCB3cm90ZSAmIzgyMjA7RnJlZWRvbSYjODIyMTsgb24gdGhlIGJvYXJkIGluc2lkZSBW
RlcgUG9zdCAzMzgzIG9mZiBXZXN0IFdhdGVybG9vIFJvYWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXZSYjODIx
NztyZSBub3QgY29tbXVuaXN0cyBsaWtlIENoaW5hIG9yIFJ1c3NpYSwmIzgyMjE7IFdhc29uIHNh
aWQuICYjODIyMDtXZSBoYXZlIGZyZWVkb20gb2Ygc3BlZWNoLCBmcmVlZG9tIHRvIHNheSB3aGF0
IHdlIHdhbnQgdG8gc2F5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+RGljayBMb2hyIGltbWVkaWF0ZWx5IGtuZXcg
dGhlIHdvcmQgaGUgd2FudGVkIHRvIHVzZTogJiM4MjIwO0dyZWF0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IGl0IGlzLCBpdCYjODIxNztzIGdyZWF0LCYjODIyMTsgc2Fp
ZCBMb2hyLiAmIzgyMjA7SSB3b3VsZG4mIzgyMTc7dCB3YW50IHRvIGJlIGFueXBsYWNlIGVsc2Uu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5Mb2hyLCA3NSwgYSBTcHJpbmdmaWVsZCBUb3duc2hpcCByZXNpZGVudCwg
c2VydmVkIGluIHRoZSBVLlMuIEFpciBGb3JjZSBmcm9tIDE5NjEgdG8gMTk2NS48L3A+PHA+QW5k
IE1pa2UgQmFycm9uZSwgYSAzNS15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiByZXNpZGVudCB3aG8gd2FzIGluIHRo
ZSBBcm15IGZyb20gMjAwMSB0byAyMDA0LCB3cm90ZSAmIzgyMjA7RnJlZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PiYjODIyMDtXZSYjODIxNztyZSBmcmVlLCYjODIyMTsgQmFycm9uZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYj
ODIxNzt2ZSBiZWVuIHRvIG90aGVyIGNvdW50cmllcyBhbmQgc2VlbiBhIGxvdCBvZiBvcHByZXNz
aW9uLiBBIGxvdCBvZiBvdXIgY2l0aXplbnMgdGFrZSBpdCBmb3IgZ3JhbnRlZC4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkppbSBNYWNraW5ub24gY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgMzMwLTk5Ni0zNTQ0IG9yIDxhIGhy
ZWY9Im1haWx0bzpqbWFja2lubm9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5qbWFja2lubm9uQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbTxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7JiM2NDtKaW1NYWNr
aW5ub25BQkombmJzcDs8L2E+IG9uIFR3aXR0ZXIgb3IgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9KaW1NYWNraW5ub25BQko8L2E+PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.