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The state of America, in a word

By Jim Mackinnon
Beacon Journal staff writer

Published: July 3, 2017 - 10:29 PM | Updated: July 4, 2017 - 03:45 AM
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Quentin Wilson (left) and his girlfriend Patricia Engelhart both of Akron describe America in one word as - divided. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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