The state of America, in a word

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJSnVzdCBvbmUgd29yZC48L3A+DQo8cD4NCglIb3cgd291bGQgeW91IGRlc2NyaWJlIEFt
ZXJpY2EgdG9kYXkgdXNpbmcganVzdCBvbmUgd29yZD88L3A+DQo8cD4NCglBIEJlYWNvbiBKb3Vy
bmFsIHJlcG9ydGVyIGFuZCBwaG90b2dyYXBoZXIgdmVudHVyZWQgb3V0IGludG8gQWtyb24gb24g
dGhlIGV2ZSBvZiB0aGUgRm91cnRoIG9mIEp1bHkgdG8gYXNrIHBlb3BsZSB0aGF0IHF1ZXN0aW9u
LiBXZSB3ZW50IHRvIHRoZSBkb3dudG93biBSaWIsIFdoaXRlIGFuZCBCbHVlIEZlc3RpdmFsLCB0
byB0aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgb24gVGFsbG1hZGdlIEF2ZW51ZSwgYSBWRlcg
SGFsbCBpbiB0aGUgRmlyZXN0b25lIFBhcmsgbmVpZ2hib3Job29kIGFuZCB0byB0aGUgU3Rva2Vz
IFZldGVyYW5zIEFkbWluaXN0cmF0aW9uIG91dHBhdGllbnQgY2xpbmljLjwvcD4NCjxwPg0KCUV2
ZXJ5b25lIHdobyBhZ3JlZWQgdG8gdGFrZSBwYXJ0IHdhcyBhc2tlZCB0byB3cml0ZSB0aGVpciB3
b3JkIG9uIGEgaGFuZC1oZWxkIHdoaXRlIGJvYXJkIHVzaW5nIGFuIGVyYXNhYmxlIG1hcmtlciwg
dGhlbiBob2xkIGl0IHVwIGFuZCBnZXQgdGhlaXIgcGljdHVyZSB0YWtlbi48L3A+DQo8cD4NCglU
aGV5IGFsbCB0b29rIHRpbWUgdG8gdGhpbmsgYmVmb3JlIHdyaXRpbmcgb24gdGhlIGJvYXJkLjwv
cD4NCjxwPg0KCUFuZCB0aGVpciBhbnN3ZXJzLCBjYXB0dXJlZCBoZXJlIGluIDEwIHBob3RvZ3Jh
cGhzLCBhcmUgYXMgZGl2ZXJzZSBhcyB0aGUgY291bnRyeSBub3cgY2VsZWJyYXRpbmcgaXRzIElu
ZGVwZW5kZW5jZSBEYXkuPC9wPg0KPHA+DQoJUGF0cmljaWEgRW5nZWxoYXJ0LCAzMiwgYW5kIFF1
ZW50aW4gV2lsc29uLCAzNywgaGF2ZSBiZWVuIGEgY291cGxlIGZvciAxMyB5ZWFycy4gVGhleSBo
dWRkbGVkIGJyaWVmbHkgYW5kIGNhbWUgdXAgd2l0aCB0aGUgd29yZCDigJxEaXZpZGVkLuKAnTwv
cD4NCjxwPg0KCVRoZSB0aHJlZSBPc2VudG9za2kgc2lzdGVycywgQ291cnRuZXksIDI2OyBMaW5k
c2F5LCAyMzsgYW5kIERhbmllbGxlLCAyNCwgdGFsa2VkIGFuZCBkZWNpZGVkIG9uIOKAnFBhdHJp
b3RpYy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglTY290dCBTcGVuY2VyLCA2Miwgd3JvdGUg4oCcT3B0aW1pc3Rp
Yy7igJ08L3A+DQo8cD4NCgnigJxBbmQgSeKAmW0gYSBwZXNzaW1pc3RpYyBTT0Is4oCdIGhlIHNh
aWQuIOKAnFRoZXJl4oCZcyBnb3QgdG8gYmUgc29tZXRoaW5nIGJldHRlciBkb3duIHRoZSByb2Fk
LiBUaGUgY291bnRyeSBpcyBzbyBkaXZpZGVkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUthd2FuYSBFZHdhcmRz
LCAzNSwgdXNlZCB0aGUgd29yZCDigJxNaXNndWlkZWQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSXTigJlz
IGV2ZXJ5d2hlcmUgcmlnaHQgbm93LOKAnSBzaGUgc2FpZC4gUGVvcGxlIG5lZWQgdG8gc2hvdyBt
b3JlIHJlc3BlY3QgdG8gZWFjaCBvdGhlciwgRWR3YXJkcyBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCUthdHJp
bmEgSmFja3NvbiwgNDUsIHdyb3RlIGRvd24g4oCcRnJhY3R1cmVkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nEl0IHNlZW1zIHBlb3BsZSBhcmUgZGlzY29ubmVjdGVkIG92ZXIgcG9saXRpY2FsIGlzc3Vlcy4g
UGVvcGxlIGFyZSBkaXZpZGVkLOKAnSBzaGUgc2FpZC48L3A+DQo8cD4NCglKYXNtaW4gQWt0ZXIs
IDMyLCBoYXMgYmVlbiBpbiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcywgYW5kIEFrcm9uLCBmb3Igc2l4IHll
YXJzIG5vdy4gVGhlIG5hdGl2ZSBvZiBCYW5nbGFkZXNoIHNhaWQgc2hlIGlzIGhhcHB5IGJlaW5n
IGluIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLiDigJxJIGxpa2UgZXZlcnl0aGluZy4gSSBsaWtlIHRoZSBV
LlMu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSGVyIHdvcmQ6IOKAnE9LLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFtYW5kYSBT
bWl0aCwgMjQsIGlzIGEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBBa3JvbiBzdHVkZW50IGludGVybmluZyBhdCB0
aGUgSW50ZXJuYXRpb25hbCBJbnN0aXR1dGUgb24gVGFsbG1hZGdlIEF2ZW51ZS48L3A+DQo8cD4N
CglTaGUgdGhvdWdodCBvZiB0aGUgd29yZCDigJxPcHRpbWlzdGljLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nEZyb20gd29ya2luZyBoZXJlIEnigJl2ZSBzZWVuIHNvIG11Y2gga2luZG5lc3MgYW5kIGNvb3Bl
cmF0aW9uLCBldmVuIGluIGhhcmQgdGltZXMuIFNvIEnigJltIG9wdGltaXN0aWMs4oCdIFNtaXRo
IHNhaWQuPC9wPg0KPHA+DQoJSmVmZiBXYXNvbiwgYW4gQWtyb24gcmVzaWRlbnQgd2hvIHNlcnZl
ZCBpbiB0aGUgVS5TLiBBcm15IGZyb20gMTk3OSB0byAxOTgyLCB3cm90ZSDigJxGcmVlZG9t4oCd
IG9uIHRoZSBib2FyZCBpbnNpZGUgVkZXIFBvc3QgMzM4MyBvZmYgV2VzdCBXYXRlcmxvbyBSb2Fk
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdl4oCZcmUgbm90IGNvbW11bmlzdHMgbGlrZSBDaGluYSBvciBSdXNz
aWEs4oCdIFdhc29uIHNhaWQuIOKAnFdlIGhhdmUgZnJlZWRvbSBvZiBzcGVlY2gsIGZyZWVkb20g
dG8gc2F5IHdoYXQgd2Ugd2FudCB0byBzYXku4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJRGljayBMb2hyIGltbWVk
aWF0ZWx5IGtuZXcgdGhlIHdvcmQgaGUgd2FudGVkIHRvIHVzZTog4oCcR3JlYXQu4oCdPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcVGhhdOKAmXMgd2hhdCBpdCBpcywgaXTigJlzIGdyZWF0LOKAnSBzYWlkIExvaHIu
IOKAnEkgd291bGRu4oCZdCB3YW50IHRvIGJlIGFueXBsYWNlIGVsc2Uu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
TG9ociwgNzUsIGEgU3ByaW5nZmllbGQgVG93bnNoaXAgcmVzaWRlbnQsIHNlcnZlZCBpbiB0aGUg
VS5TLiBBaXIgRm9yY2UgZnJvbSAxOTYxIHRvIDE5NjUuPC9wPg0KPHA+DQoJQW5kIE1pa2UgQmFy
cm9uZSwgYSAzNS15ZWFyLW9sZCBBa3JvbiByZXNpZGVudCB3aG8gd2FzIGluIHRoZSBBcm15IGZy
b20gMjAwMSB0byAyMDA0LCB3cm90ZSDigJxGcmVlLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdl4oCZcmUg
ZnJlZSzigJ0gQmFycm9uZSBzYWlkLiDigJxJ4oCZdmUgYmVlbiB0byBvdGhlciBjb3VudHJpZXMg
YW5kIHNlZW4gYSBsb3Qgb2Ygb3BwcmVzc2lvbi4gQSBsb3Qgb2Ygb3VyIGNpdGl6ZW5zIHRha2Ug
aXQgZm9yIGdyYW50ZWQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSmltIE1hY2tpbm5vbiBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCAzMzAtOTk2LTM1NDQgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPmptYWNraW5ub25AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cg
aGltPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KaW1NYWNraW5ub25BQkoiIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj4mbmJzcDtASmltTWFja2lubm9uQUJKJm5ic3A7PC9hPiBvbiBUd2l0dGVyIG9yIDxh
IGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL0ppbU1hY2tpbm5vbkFCSiIgdGFyZ2V0PSJf
YmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vSmltTWFja2lubm9uQUJKPC9hPjwvcD4NCg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.