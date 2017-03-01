All CATEGORIES
☰ Menu

There’s no escaping Escape Rooms in and around Akron

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: March 1, 2017 - 02:16 PM | Updated: March 2, 2017 - 05:22 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

A skull, one of the clues in the Gameroom at The Great Escape Room in Akron. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

jump05cutweb Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Jump rope team shows off tricks, celebrates 25th anniversary during free show - 9:41 PM

BATH TWP.: About 60 people in sneakers and shorts were jumping up and down on the wood floors of Revere High School’s gym Saturday afternoon.

freetax05cut_1
Time running out for free tax return preparation assistance; here’s how to get help - 9:40 PM
newhavenXXcut_4
Barberton’s New Haven neighborhood is a dream unrealized, but a new developer is entering the picture - 9:40 PM
Two people killed in crash in Canton, authorities say - 9:29 PM
Sessions’ path to remake Justice Department may be clearer - 10:38 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next