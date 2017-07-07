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Cannabis applications

There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: July 7, 2017 - 04:21 PM

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