There’s still high interest in growing marijuana in Akron; more medical marijuana businesses line up for approval at City Hall

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIEFrcm9uIFBsYW5uaW5nIENvbW1pc3Npb24gaGFzIGFwcHJvdmVkIHR3byBtb3JlIHBy
b3BlcnRpZXMgaW4gQWtyb24gZm9yIG1lZGljYWwgbWFyaWp1YW5hIGdyb3dpbmcgYW5kIHdpbGwg
cmV2aWV3IGFub3RoZXIgdHdvIGFwcGxpY2FudHMgbmV4dCBtb250aC48L3A+PHA+VGhpcyBicmlu
Z3MgdG8gMTIgdGhlIHRvdGFsIG51bWJlciBvZiBwcm9wZXJ0aWVzIGluIEFrcm9uIHRoYXQgaGF2
ZSBiZWVuIGNvbnNpZGVyZWQgYnkgbWVkaWNhbCBtYXJpanVhbmEgb3BlcmF0b3JzLCB0aG91Z2gg
b25lIGNvbXBhbnkgaGFzIHlldCB0byBhcHBseSBmb3IgY29uZGl0aW9uYWwgem9uaW5nIGFuZCBh
IHNlY29uZCB3b3VsZC1iZSBvcGVyYXRvciB3aXRoZHJldyBoaXMgYXBwbGljYXRpb24gbGFzdCBt
b250aC48L3A+PHA+VGhlIHBsYW5uaW5nIGNvbW1pc3Npb24gbWV0IEZyaWRheSBtb3JuaW5nIGFu
ZCBhcHByb3ZlZCBhIHByb3Bvc2FsIGJ5IEpvc2VwaCBTY2FjY2lvIHRvIGVyZWN0IGEgMTAsMDAw
LXNxdWFyZS1mb290LCB0d28tc3RvcnkgYnVpbGRpbmcgb24gQmFsdGltb3JlIEF2ZW51ZSBub3J0
aCBvZiBHZW9yZ2lhIEF2ZW51ZSBmb3IgYSBMZXZlbCBJIGdyb3cgZmFjaWxpdHksIG9yIHVwIHRv
IDI1LDAwMCBzcXVhcmUgZmVldCBvZiBjdWx0aXZhdGlvbiBzcGFjZS4gPC9wPjxwPkZpcmUgUm9j
ayBMdGQuIGFsc28gcmVjZWl2ZWQgYXBwcm92YWwgdG8gcmVub3ZhdGUgYSAxNiw0NzAtc3F1YXJl
LWZvb3QsIG9uZS1zdG9yeSBidWlsZGluZyBhdCAxMDc2IEhvbWUgQXZlbnVlIGZvciBhIExldmVs
IElJIGdyb3cgZmFjaWxpdHksIG9yIHVwIHRvIDksMDAwIHNxdWFyZSBmZWV0IG9mIGN1bHRpdmF0
aW9uIHNwYWNlLjwvcD48cD5UaGUgcGxhbnMgd2VyZSBhcHByb3ZlZCBpbiBzZXBhcmF0ZSA0LTEg
dm90ZXMsIHdpdGggY29tbWlzc2lvbmVyIFJlbmVlIEdyZWVuIHNvdW5kaW5nIHRoZSBsb25lIGRp
c3NlbnQuPC9wPjxwPkVhY2ggcHJvcG9zYWwgbm93IGdvZXMgYmVmb3JlIHRoZSBwdWJsaWMgYW5k
IENpdHkgQ291bmNpbCBsYXRlciB0aGlzIG1vbnRoLiBBbG9uZyB3aXRoIHNldmVuIG90aGVyIG9w
ZXJhdG9ycyB0aGF0IGhhdmUgYWxyZWFkeSBiZWVuIHRocm91Z2ggdGhlIGxvY2FsIHByb2Nlc3Ms
IHRoZSBsYXRlc3QgdHdvIGFwcGxpY2FudHMgd291bGQgbmVlZCBvbmUgb2YgdGhlIDI0IE9oaW8g
b3BlcmF0aW5nIGxpY2Vuc2VzIHRoYXQgd2lsbCBiZSBpc3N1ZWQgc3RhdGV3aWRlLjwvcD48cD5P
biBBdWcuIDExLCB0aGUgQWtyb24gUGxhbm5pbmcgQ29tbWlzc2lvbiB3aWxsIGhlYXIgZnJvbSB0
d28gbW9yZSBwcm9zcGVjdGl2ZSBncm93ZXJzLiA8L3A+PHA+T2hpbyBNZWRpY2FsIFNvbHV0aW9u
cyBpcyBhcHBseWluZyB0byBidWlsZCBhICQzLjggbWlsbGlvbiBmYWNpbGl0eSBhdCAyMjUgVy4g
QmFydGdlcyBTdC4sIHdoaWNoIGlzIG93bmVkIGJ5IExEQSBQcm9wZXJ0aWVzIG9mIEFrcm9uIExM
Qy4gVGhlIG90aGVyIGFwcGxpY2FudCwgVml0YSBFc3QgTExDLCBpcyBwbGFubmluZyBhICQyLjUg
bWlsbGlvbiBwcm9qZWN0IGF0IDMwODEgR2lsY2hyaXN0IFJvYWQsIHdoaWNoIGlzIG93bmVkIGJ5
IDMwODEgR2lsY2hyaXN0IFJvYWQgTExDICZhbXA7IFdLUyBDdXlhaG9nYSBIZWlnaHRzIExMQy4g
PC9wPjxwPkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3Ig
PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5n
c3RvbkB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7
QUJKRG91ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.