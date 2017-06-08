Third co-defendant in bribery scandal involving former Summit County councilwoman sentenced to 6 months in prison

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+VGhlIHRoaXJkIGFuZCBmaW5hbCBjby1kZWZlbmRhbnQgaW4gdGhlIGZlZGVyYWwgYnJpYmVy
eSBzY2FuZGFsIG9mIGZvcm1lciBTdW1taXQgQ291bnR5IENvdW5jaWx3b21hbiBUYW1lbGEgTGVl
IHdhcyBzZW50ZW5jZWQgVGh1cnNkYXkgaW4gVS5TLiBEaXN0cmljdCBDb3VydCBpbiBDbGV2ZWxh
bmQgdG8gc2l4IG1vbnRocyBpbiBwcmlzb24uPC9wPjxwPkFiZGVscmFobWFuIEFiZGVscWFkZXIg
d2FzIHRoZSBzZWNvbmQgb2YgTGVlJiM4MjE3O3MgY28tZGVmZW5kYW50cyB0byByZWNlaXZlIHBy
aXNvbiB0aW1lLCB3aXRoIHRoZSB0aGlyZCBnZXR0aW5nIHByb2JhdGlvbi48L3A+PHA+QWJkZWxx
YWRlciwgb2YgQ2FudG9uLCBwbGVhZGVkIGd1aWx0eSBpbiBKYW51YXJ5IHRvIG9ic3RydWN0aW9u
IG9mIGp1c3RpY2UgYW5kIGZhbHNlIHN0YXRlbWVudHMgdG8gbGF3IGVuZm9yY2VtZW50LiBKdWRn
ZSBDaHJpc3RvcGhlciBCb3lrbyBzZW50ZW5jZWQgaGltIHRvIHNpeCBtb250aHMgb24gZWFjaCBj
aGFyZ2UsIHdpdGggdGhlIHRlcm1zIHRvIGJlIHNlcnZlZCBjb25jdXJyZW50bHksIGFuZCB0d28g
eWVhcnMgb2YgcGFyb2xlLiBIZSBhbHNvIGZpbmVkIGhpbSAkMywwMDAgYW5kIG9yZGVyZWQgaGlt
IHRvIHBheSBhICQyMDAgc3BlY2lhbCBhc3Nlc3NtZW50LjwvcD48cD5MZWUsIDU4LCBvZiBBa3Jv
biwgZmFjZXMgdXAgdG8gMTAgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIHdoZW4gc2hlIGlzIHNlbnRlbmNlZCBB
dWcuIDMuIFNoZSB3YXMgY29udmljdGVkIGluIEZlYnJ1YXJ5IG9mIHNpeCBjaGFyZ2VzOiB0d28g
Y291bnRzIG9mIGhvbmVzdCBzZXJ2aWNlcyBmcmF1ZCwgd2hpY2ggaXMgZGVwcml2aW5nIGNpdGl6
ZW5zIG9mICYjODIyMDtob25lc3Qgc2VydmljZXM7JiM4MjIxOyB0d28gdmlvbGF0aW9ucyBvZiB0
aGUgSG9iYnMgQWN0LCB3aGljaCBpcyB0aGUgZmVkZXJhbCBicmliZXJ5IGxhdzsgb2JzdHJ1Y3Rp
b24gb2YganVzdGljZTsgYW5kIG1ha2luZyBmYWxzZSBzdGF0ZW1lbnRzIHRvIGxhdyBlbmZvcmNl
bWVudC48L3A+PHA+TGVlIHdhcyBhIFN1bW1pdCBDb3VudHkgQ291bmNpbHdvbWFuIGZyb20gMjAx
MSB0byAyMDE2IGFuZCBpcyB0aGUgZm9ybWVyIHNlY29uZC1oaWdoZXN0IHJhbmtpbmcgb2ZmaWNl
ciBpbiB0aGUgU3VtbWl0IENvdW50eSBEZW1vY3JhdGljIFBhcnR5LjwvcD48cD5VLlMuIEF0dG9y
bmV5cyBzYXkgTGVlIGFjY2VwdGVkIHNtYWxsIGFtb3VudHMgb2YgY2FzaCBhbmQgZ29vZHMgaW4g
ZXhjaGFuZ2UgZm9yIHVzaW5nIGhlciBwb2xpdGljYWwgaW5mbHVlbmNlIHRvIGhlbHAgdGhlIEFi
ZGVscWFkZXIgZmFtaWx5LiBPbWFyIEFiZGVscWFkZXIsIEFiZGVscmFobWFuJiM4MjE3O3MgYnJv
dGhlciwgaXMgYWZmaWxpYXRlZCB3aXRoIHNldmVyYWwgY29udmVuaWVuY2Ugc3RvcmVzIGFuZCBv
dGhlciBidXNpbmVzc2VzIGluIHRoZSBBa3JvbiBhcmVhLCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIEJpLVJpdGUg
b24gRGlhZ29uYWwgUm9hZC48L3A+PHA+T21hciBBYmRlbHFhZGVyIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgbGFz
dCBtb250aCB0byAyJiMxODk7IHllYXJzIGluIHByaXNvbiBhbmQgZmluZWQgJDUsMDAwIGFmdGVy
IHBsZWFkaW5nIGd1aWx0eSBpbiBKYW51YXJ5IHRvIHNpeCBjaGFyZ2VzLiBTYW1pciBBYmRlbHFh
ZGVyLCBBYmRlbHJhaG1hbiYjODIxNztzIHNvbiwgd2FzIHNlbnRlbmNlZCBsYXN0IE1heSB0byB0
aHJlZSB5ZWFycyBvZiBwcm9iYXRpb24gYWZ0ZXIgcGxlYWRpbmcgZ3VpbHR5IHRvIGx5aW5nIHRv
IEZCSSBhZ2VudHMuIFRlc3RpbW9ueSBkdXJpbmcgTGVlJiM4MjE3O3MgdHJpYWwgc2hvd2VkIHRo
YXQgc2hlIHJlYWNoZWQgb3V0IHRvIGNvdXJ0IG9mZmljaWFscyB0byB0cnkgdG8gYXNzaXN0IFNh
bWlyIEFiZGVscWFkZXIgd2l0aCBhIHBlbmRpbmcgbGVnYWwgbWF0dGVyLjwvcD48cD5UaW1vdGh5
IEhhZmZleSwgQWJkZWxyYWhtYW4gQWJkZXFhZGVyJiM4MjE3O3MgQ2xldmVsYW5kIGF0dG9ybmV5
LCBzYWlkIGhpcyBjbGllbnQgd2FzIGNhdWdodCBpbiBhICYjODIyMDt3aXRjaCBodW50JiM4MjIx
OyBpbnZvbHZpbmcgTGVlIHRoYXQgcmVzdWx0ZWQgaW4gaGltIGJlaW5nIGluZGljdGVkIGFzIHdl
bGwuIEhlIHNhaWQgaGlzIGNsaWVudCBoYXMgbm8gcHJpb3IgZmVsb25pZXMgYW5kIGlzIGEgJiM4
MjIwO2dvb2QgZ3V5IGFuZCBhIGdvb2QgZmF0aGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIHdh
cyBqdXN0IHRyeWluZyB0byBwcm90ZWN0IGhpcyBzb24sJiM4MjIxOyBIYWZmZXkgc2FpZC48L3A+
PHA+U3RlcGhhbmllIFdhcnNtaXRoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDMzMC05OTYtMzcwNSBvciA8
YSBocmVmPSJtYWlsdG86c3dhcnNtaXRoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5zd2Fyc21pdGhA
dGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgb24gVHdpdHRlcjo8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL3N3YXJzbWl0aGFiaiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7
c3dhcnNtaXRoYWJqJm5ic3A7PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2s6IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL3N3YXJzbWl0aCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5j
b20vc3dhcnNtaXRoPC9hPi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.