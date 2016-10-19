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Third man charged in robbery, shooting death last November in Green

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: October 19, 2016 - 05:46 PM | Updated: October 20, 2016 - 08:19 AM
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Trent Turner (left) stands next to his attorney Nathan Ray as Turner is arraigned by Summit County Common Pleas Court Judge Amy Corrigall Jones Wednesday in Akron. Turner faces multiple charges including aggravated murder in a robbery and shooting death in Green in November 2015. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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