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Family reunion

“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 09:13 PM | Updated: July 28, 2017 - 11:44 PM
(Footage courtesy of Bradley Mickna and Clayton Schrock from ZTV at The University of Akron.)
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Mike Holley, 45, of Los Angeles, California (center) with his birth parents Jon Schuster (left) and Marty Byrd meet for the first time Monday at Akron-Canton Airport. (Courtesy of Cleveland Adoption Network)


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