“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+DQoJVGhlcmUgd2FzbuKAmXQgYSB0cmFjZSBvZiBoaW0gbGVmdC4gTm90IGEgYmlydGggY2Vy
dGlmaWNhdGUsIG5vdCBhIGJhYnkgYmxhbmtldCwgbm90IGV2ZW4gdGhlIG1lbW9yeSBvZiBoaXMg
Y3J5IHdoZW4gTWFydHkgQnlyZCBnYXZlIGJpcnRoIHRvIGhpbSBvbiBhIGNvbGQgSmFudWFyeSBk
YXkgaW4gMTk3MiBhdCBTdC4gVGhvbWFzIEhvc3BpdGFsLjwvcD4NCjxwPg0KCUFsbCB0aGF0IHJl
bWFpbmVkIHdpdGggQnlyZCB3YXMgdGhlIGhvcGUgdGhhdCBoZXIgc29uIHdvdWxkIGxpdmUgYSBo
YXBweSBsaWZlIHdpdGggaGlzIGFkb3B0aXZlIHBhcmVudHMsIGFuZCB0aGF0IHNoZSBtaWdodCBv
bmUgZGF5IG1lZXQgaGltIGFnYWluLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgd2FzIGp1c3QgcHJheWluZyB0
byBHb2QgdGhhdCBJIHdhcyBtYWtpbmcgdGhlIHJpZ2h0IGRlY2lzaW9uLOKAnSBCeXJkIHNhaWQu
IOKAnEkganVzdCB3YW50ZWQgdG8gYmUgYWJsZSB0byBnaXZlIGhpbSBhIHN0YWJsZSBsaWZlIOKA
piBJdOKAmXMgdGhlIGhhcmRlc3QgZGVjaXNpb24gSeKAmXZlIGV2ZXIgaGFkIHRvIG1ha2UgaW4g
bXkgbGlmZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglFdmVuIGFmdGVyIGFsbCB0aG9zZSB5ZWFycywgQnlyZCBz
dGlsbCBsb3N0IGhlciBicmVhdGggd2hlbiBzaGUgaGVhcmQgaGlzIHZvaWNlIG9uIHRoZSBvdGhl
ciBlbmQgb2YgdGhlIHBob25lIGxhc3QgRGVjZW1iZXIgdGVsbGluZyBoZXIgd2hvIGl0IHdhcy48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxBcmUgeW91IG15IHNvbj/igJ0gc2hlIGFza2VkLCBoZXIgdm9pY2UgYnJl
YWtpbmcgd2hlbiBzaGUgZmluYWxseSBmb3VuZCBpdC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZZXMsIEkgYW0s
4oCdIE1pa2UgSG9sbGV5IHJlcGxpZWQgYXMgaGUgc2F0IGluIGhpcyBob21lIGluIExvcyBBbmdl
bGVzLCB0ZWFycyBydW5uaW5nIGRvd24gaGlzIGZhY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIHRlYXJzIHN0
aWxsIGZsb3dlZCBmcmVlbHkgd2hlbiBIb2xseSwgNDUsIHJldW5pdGVkIHdpdGggQnlyZCwgNzUs
IGFuZCBoaXMgYmlydGggZmF0aGVyLCA3OC15ZWFyLW9sZCBKb24gU2NodXN0ZXIgb24gTW9uZGF5
IGF0IHRoZSBBa3Jvbi1DYW50b24gQWlycG9ydC48L3A+DQo8cD4NCglJbXBlcmZlY3Qgc2l0dWF0
aW9uPC9wPg0KPHA+DQoJQnkgdGhlIHRpbWUgTWlrZSBIb2xsZXkgd2FzIGJvcm4sIEJ5cmQgaGFk
IGFscmVhZHkgZGVjaWRlZCB0byBwdXQgaGltIHVwIGZvciBhZG9wdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglG
b3IgaGVyLCB0aGUgc2l0dWF0aW9uIHdhcyBsZXNzIHRoYW4gaWRlYWwuIFNoZSB3YXNu4oCZdCBm
aW5hbmNpYWxseSBzdGFibGUsIGFuZCBzaGUgYWxyZWFkeSBoYWQgYSAzLXllYXItb2xkIHNvbiB3
aG8gcmFyZWx5IHNhdyBoaXMgZmF0aGVyLiBQbHVzLCBzaGUgc2FpZCwgU2NodXN0ZXIsIEhvbGxl
eeKAmXMgZmF0aGVyIGFuZCBoZXIgYm95ZnJpZW5kIGF0IHRoZSB0aW1lLCBoYWQgbm8gaW50ZW50
aW9ucyBvZiBtYXJyeWluZyBoZXIuPC9wPg0KPHA+DQoJSXQgd2FzIGEgdG91Z2ggcG9pbnQgaW4g
U2NodXN0ZXLigJlzIGxpZmUsIHRvbywgYXMgaGUgc3RydWdnbGVkIHdpdGggYWxjb2hvbGlzbS48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxJdCB3YXMgbXkgZmF1bHQsIGFuZCBJIHJlZ3JldHRlZCBpdCBmb3IgNDUg
YW5kIGEgaGFsZiB5ZWFycyzigJ0gU2NodXN0ZXIgc2FpZCwgdGVhcnktZXllZC48L3A+DQo8cD4N
CglTZXBhcmF0ZSBsaXZlczwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSB0aHJlZSBjYXJyaWVkIG91dCBmdWxsLCBi
dXQgc2VwYXJhdGUgbGl2ZXMgYWZ0ZXIgSG9sbGV54oCZcyBiaXJ0aC48L3A+DQo8cD4NCglIb2xs
ZXkgd2FzIGp1c3QgMiB3ZWVrcyBvbGQgd2hlbiBoZSB3YXMgYWRvcHRlZCwgYnV0IGhlIHNhaWQg
aGXigJlzIGtub3duIGFib3V0IGl0IGFzIGxvbmcgYXMgaGUgY2FuIHJlbWVtYmVyLiBIZSBzcGVu
dCBoaXMgY2hpbGRob29kIG1vdmluZyB0byBhIGNvdXBsZSBkaWZmZXJlbnQgc3RhdGVzIGFzIGhp
cyBkYWQgY2hhbmdlZCBqb2JzLiBIb2xsZXkgZmluYWxseSBzZXR0bGVkIGRvd24gaW4gTG9zIEFu
Z2VsZXMgd2hlcmUgaGXigJlzIGFuIGFjdG9yIHdobyBoYXMgaGFkIHJvbGVzIGluIG1ham9yIFRW
IHNob3dzLCBpbmNsdWRpbmcgPGVtPkdyZXnigJlzIEFuYXRvbXk8L2VtPi48L3A+DQo8cD4NCglT
Y2h1c3Rlciwgd2hvIHNlcnZlZCBmb3VyIHllYXJzIGluIHRoZSBBaXIgRm9yY2UgaW4gdGhlIDE5
NTBzLCBxdWl0IGRyaW5raW5nIGFuZCByZXRpcmVkIGZyb20gYSBHZW5lcmFsIFRpcmUgY2hlbWlj
YWwgcGxhbnQgYWZ0ZXIgd29ya2luZyB0aGVyZSBmb3IgbW9yZSB0aGFuIDUwIHllYXJzLiBCeXJk
LCB3aG8gbm93IGxpdmVzIGluIE11bnJvZSBGYWxscywgcmV0aXJlZCBmcm9tIE9oaW8gRWRpc29u
IGFmdGVyIGFsbW9zdCAzNSB5ZWFycy4gQm90aCBtYXJyaWVkIGRpZmZlcmVudCBwZW9wbGUgYW5k
IGhhZCBtb3JlIGtpZHMuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IHRoZW4gdGhlcmUgd2VyZSBIb2xsZXnigJlz
IGJpcnRoZGF5cywgd2hlbiBCeXJkIHRob3VnaHQgb2YgaGltIG1vc3QsIG9yIGRheXMgd2hlbiBT
Y2h1c3RlciBzaXBwZWQgaGlzIGNvZmZlZSBhbG9uZSBpbiBNY0RvbmFsZOKAmXMsIHdhdGNoaW5n
IHlvdW5nIGZhbWlsaWVzIGFuZCBsZXR0aW5nIGhpcyBtaW5kIHdhbmRlci48L3A+DQo8cD4NCgni
gJxJIHdvdWxkIGp1c3QgdGhpbmssIOKAmEkgbWlzc2VkIGFsbCB0aGF0LuKAmSBJdCB3YXMganVz
dCBkZXZhc3RhdGluZyzigJ0gU2NodXN0ZXIgc2FpZC4g4oCcSXQgaGF1bnRlZCBtZSBvdmVyIHRo
ZSB5ZWFycy4gSGUgd2FzIGFsd2F5cyB0aGVyZSBzb21laG93LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUJ5cmQg
Y29uc2lkZXJlZCB0cnlpbmcgdG8gZmluZCBIb2xsZXkgYXQgdGltZXMsIGJ1dCB0aGVyZSB3ZXJl
IHRvbyBtYW55IHZhcmlhYmxlcyB0byBjb25zaWRlci4gSG93IHdvdWxkIHNoZSBmaW5kIGhpbT8g
V2hhdCBpZiBoZSBkaWRu4oCZdCBrbm93IGhlIHdhcyBhZG9wdGVkPzwvcD4NCjxwPg0KCVRoZW4s
IHRoZXJlIHdlcmUgbmVhci1kZWF0aCBpbmNpZGVuY2VzIGluIGJvdGggU2NodXN0ZXLigJlzIGFu
ZCBCeXJk4oCZcyBsaXZlcy4gU2NodXN0ZXIgb3V0bGl2ZWQgbXVsdGlwbGUgY2FyIGFjY2lkZW50
cywgYnV0IHRoZSBjbG9zZXN0IGNhbGwgY2FtZSBpbiAxOTgwLCB3aGVuIGhlIHdhcyBkaWFnbm9z
ZWQgd2l0aCBtZWxhbm9tYS4gRG9jdG9ycyBnYXZlIGhpbSBhIDUgcGVyY2VudCBjaGFuY2UgdG8g
bGl2ZS48L3A+DQo8cD4NCglCeXJkIGVuZHVyZWQgYSBjYXIgYWNjaWRlbnQgd2hlbiBhIGRyaXZl
ciBoaXQgaGVyIGhlYWQtb24sIOKAnGV4YWN0bHkgb25lIHdlZWsgYWZ0ZXIgW01pa2XigJlzXSAy
MHRoIGJpcnRoZGF54oCdIGluIDE5OTIsIHNoZSByZWNhbGxzLjwvcD4NCjxwPg0KCUFzIHNoZSBs
YWlkIGluIHRoZSBob3NwaXRhbCB3aXRoIGEgYnJva2VuIG5lY2ssIHNoZSBzYWlkIG9uZSB0aG91
Z2h0IHJhbmcgbG91ZGVyIHRoYW4gdGhlIHJlc3Q6IOKAnE9oIEdvZCwgcGxlYXNlIGRvbuKAmXQg
bGV0IG1lIGRpZSBiZWZvcmUgSSBtZWV0IG15IHNvbi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGV5IHNhaWQg
dGhlIGFjY2lkZW50cyBsZWZ0IHRoZW0gYm90aCB3aXRoIHRoZSBzYW1lIHRob3VnaHQ6IFRoZXkg
d2VyZSBtZWFudCB0byBsaXZlIHRvIG1lZXQgSG9sbGV5LjwvcD4NCjxwPg0KCUdyYW5kIHJldW5p
b248L3A+DQo8cD4NCglJdCB3YXMgMjAxNSB3aGVuIEhvbGxleeKAmXMgZGFkIHRvbGQgaGltIGhp
cyBhZG9wdGlvbiByZWNvcmRzIGhhZCBvcGVuZWQgYW5kIHdlcmUgYXZhaWxhYmxlIGZvciB2aWV3
aW5nLiBUaGF0IHllYXIsIFNlbmF0ZSBCaWxsIDIzIHBhc3NlZCwgYWxsb3dpbmcgbmVhcmx5IDQw
MCwwMDAgcmVjb3JkcyBvZiBraWRzIGJvcm4gZnJvbSAxOTY0IHRvIDE5OTYgdG8gdmlldyB0aGVp
ciByZWNvcmRzLjwvcD4NCjxwPg0KCUl0IHRvb2sgaGltIG5lYXJseSBhIHllYXIgdG8gdGFrZSB0
aGUgcGx1bmdlIGFuZCB0cmFjayB0aGVtIGRvd24uIEhlIHdvcmtlZCB3aXRoIFRyYWNpIE9uZGVy
cywgdGhlIHByb2dyYW0gY29vcmRpbmF0b3IgZm9yIGFkdWx0IGFkb3B0ZWVzIGFuZCBiaXJ0aCBw
YXJlbnRzIGZyb20gdGhlIEFkb3B0aW9uIE5ldHdvcmsgQ2xldmVsYW5kLCBpbiBEZWNlbWJlciBv
ZiAyMDE2LCBhbmQgd2l0aGluIGEgZGF5LCBzaGUgZ290IGJhY2sgdG8gaGltIHdpdGggZnVsbCBu
YW1lcyBhbmQgcGhvbmUgbnVtYmVycy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxUaGUgZmFjdCB0aGF0IHRoZXni
gJlyZSBib3RoIHN0aWxsIGhlcmUsIGl04oCZcyByZWFsbHkgYW1hemluZyzigJ0gT25kZXJzIHNh
aWQuIOKAnFRoaXMgaXMgd2hhdCB5b3UgaG9wZSBmb3IgZXZlcnlvbmUu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
4oCcV2hhdCBpZiB0aGV5IGRvbuKAmXQgd2FudCB0byBtZWV0IG1lPyBXaGF0IGlmIEnigJltIGJv
dGhlcmluZyB0aGVtP+KAnSBIb2xsZXkgdGhvdWdodC48L3A+DQo8cD4NCglPbmNlIGhlIHRhbGtl
ZCB3aXRoIE9uZGVycyBhbmQgaGlzIGZyaWVuZHMgYW5kIHdvcmtlZCB1cCB0aGUgY291cmFnZSB0
byBjYWxsIEJ5cmQsIGhlIHdhcyBncmVldGVkIHdpdGggdGVhcnMgb2Ygam95LjwvcD4NCjxwPg0K
CVRoZSByZWFjdGlvbiB3YXMgc2ltaWxhciBmcm9tIFNjaHVzdGVyLCB3aG8gZmlyc3QgZ290IGEg
cGhvbmUgY2FsbCBpbiBNYXJjaCBmcm9tIEJ5cmQsIHRlbGxpbmcgaGltIHRoZWlyIHNvbiB3YW50
ZWQgdG8gbWVldCB0aGVtLiBCeXJkIGFuZCBTY2h1c3RlciBoYWRu4oCZdCBzZWVuIGVhY2ggb3Ro
ZXIgaW4gNDUgeWVhcnMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2hlbiBJIGdvdCB0aGUgcGhvbmUgY2FsbCwg
SSB0aGluayBteSBicmFpbiBkcm9wcGVkIGRvd24gdG8gbXkgc3RvbWFjaCDigKYgSSBkb27igJl0
IHRoaW5rIEkgc2FpZCBhbnl0aGluZyBmb3IgYSB3aGlsZSzigJ0gU2NodXN0ZXIgc2FpZC48L3A+
DQo8cD4NCglIb2xsZXkgY2FsbGVkIGhpbSBzb29uIGFmdGVyIHRoYXQsIGFuZCBzb21lIG9mIFNj
aHVzdGVy4oCZcyBmaXJzdCB3b3JkcyB0byBoaW0gd2VyZTog4oCcSSBsb3ZlIHlvdS7igJ08L3A+
DQo8cD4NCglIb2xsZXkga2VwdCBhbG1vc3QgZGFpbHkgY29udGFjdCB3aXRoIHRoZSB0d28gdW50
aWwgTW9uZGF5LCB3aGVuIGJvdGggcGFyZW50cyB3YXRjaGVkIGhpbSB3YWxrIG91dCBvZiBHYXRl
IDEgYXQgdGhlIEFrcm9uLUNhbnRvbiBBaXJwb3J0IOKAlCB0YWxsZXIgdGhhbiB0aGV54oCZZCBp
bWFnaW5lZCwgYnV0IHVubWlzdGFrYWJseSBTY2h1c3RlcuKAmXMsIHdpdGggaGlzIHN0cmF3YmVy
cnkgYmxvbmQgaGFpciBhbmQgYSBzaW1pbGFyIG5vc2UsIGFuZCBibHVlIGV5ZXMganVzdCBsaWtl
IEJ5cmTigJlzLjwvcD4NCjxwPg0KCUFzIEhvbGxleSBhcHByb2FjaGVkIHRoZW0sIHRoZSB0aHJl
ZSBtZXQgdXAgaW4gdGhlIG1pZGRsZSB3aXRoIGEgZ3JvdXAgaHVnLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRo
aXMgaXMgbGlrZSBhIGRyZWFtIGNvbWUgdHJ1ZSzigJ0gQnlyZCBzYWlkIHdpdGggdGVhcnMgaW4g
aGVyIGV5ZXMuPC9wPg0KPHA+DQoJQ2F0Y2hpbmcgdXA8L3A+DQo8cD4NCglKdXN0IGRheXMgbGF0
ZXIsIGl04oCZZCBiZSBoYXJkIGZvciBhbiBvdXRzaWRlciB0byBrbm93IHRoZSB0aHJlZSBhcmUg
bmV3bHkgcmV1bml0ZWQuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhleSBzYXQgb3V0IHRvZ2V0aGVyIG9uIFNjaHVz
dGVy4oCZcyBwYXRpbyBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBvbiBXZWRuZXNkYXksIGFsb25nIHdpdGgg
QnlyZOKAmXMgaHVzYmFuZCwgQm9iLCBhbmQgU2NodXN0ZXLigJlzIHdpZmUsIEphY2tpZSwgaW4g
dGhlIGhvdXNlLjwvcD4NCjxwPg0KCUhvbGxleSBzYXQgYmV0d2VlbiB3aG8gaGUgbm93IGNhbGxz
IOKAnE1hbWEgQnlyZOKAnSBhbmQg4oCcUGFwYSBKb24s4oCdIHdyYXBwaW5nIGhpcyBhcm1zIGFy
b3VuZCB0aGVpciBzaG91bGRlcnMgYW5kIGpva2luZyB3aXRoIHRoZW0gbGlrZSBvbGQgZnJpZW5k
cy4gVGhleSBhbGwgYWdyZWVkIHRoYXQgd2l0aCB0aGUgbWFueSB2YXJpYWJsZXMgaW52b2x2ZWQs
IHRoZWlyIHJldW5pb24gd2FzIG5vdGhpbmcgc2hvcnQgb2YgYSBtaXJhY2xlLjwvcD4NCjxwPg0K
CeKAnEl0IGZlZWxzIG5hdHVyYWws4oCdIEhvbGxleSBzYWlkLjwvcD4NCjxwPg0KCVBlcmhhcHMg
dGhleeKAmWxsIG5ldmVyIGZ1bGx5IGNhdGNoIHVwIG9uIHRoZSBsaXZlcyB0aGV54oCZdmUgbGl2
ZWQgYXBhcnQgZnJvbSBvbmUgYW5vdGhlciwgYnV0IG5ldmVyIGFnYWluIHdpbGwgdGhleSB0aGlu
ayBvZiBvbmUgYW5vdGhlciBhbmQgaGF2ZSBubyBvdGhlciBvcHRpb24gYnV0IHRvIHdvbmRlcjog
4oCcV2hhdCBpZj/igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGVyZXNhIENvdHRvbSBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBh
dCAzMzAtOTk2LTMyMTYgb3IgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb20iPnRjb3R0b21AdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBGb2xsb3cgaGVyIG9uIFR3
aXR0ZXI8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1RoZXJlc2FfQ290dG9tIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+Jm5ic3A7QFRoZXJlc2FfQ290dG9tJm5ic3A7PC9hPi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.