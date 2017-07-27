All CATEGORIES
☰ Menu

Family reunion

“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County

By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer

Published: July 27, 2017 - 09:13 PM | Updated: July 28, 2017 - 11:44 PM
(Footage courtesy of Bradley Mickna and Clayton Schrock from ZTV at The University of Akron.)
Pinterest Pinterest
Instagram

Mike Holley, 45, of Los Angeles, California (center) with his birth parents Jon Schuster (left) and Marty Byrd meet for the first time Monday at Akron-Canton Airport. (Courtesy of Cleveland Adoption Network)


MORE IN NEWS

startup29cut_1 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Akron Makerbus hits the road again, hopes its Silicon Valley tie will put it on top - 11:08 PM

Attention, all hipsters, hackers and hustlers: Akron’s rolling entrepreneurial incubator is hitting the pavement again, and it’s doing so alongside riders from the country’s startup hub, Silicon Valley.

downtown29cut_1
City engineers and developers say downtown is primed for 200 apartments - 11:07 PM
Regional news briefs — July 29, 2017 - 11:14 PM
priebus29cut_1
Trump pushes out Reince Priebus, names Gen. John Kelly White House chief of staff - 11:07 PM
health29cut_1
No clear path after health bill crash; higher prices, fewer options loom - 11:07 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next