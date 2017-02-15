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Three new Barberton Community Foundation projects promote biking, walking, exploring

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: February 15, 2017 - 08:15 PM
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Barberton Mayor Bill Judge talks to the crowd at the ceremonial opening of Magic Mile connector bridge of the Ohio & Erie Canal Towpath Trail located next to the Robinson Avenue bridge, June 5, 2015 in Barberton. A designated one-mile stretch invites hikers and bikers to leave the Towpath Trail and discover downtown Barberton and Lake Anna. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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