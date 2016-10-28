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Three sobriety checkpoints planned over Halloween weekend in Summit County

Beacon Journal staff report

Published: October 28, 2016 - 08:26 AM | Updated: October 28, 2016 - 05:26 PM

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