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Fatal fire

Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 06:33 PM
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Denise Huggins, mother of Dennis Huggins touches his photograph during a memorial service on Saturday at the Word Church in Akron for the seven people who perished in a house fire on May 15. Dennis, his wife Angela Boggs, and five of their children died in the fire. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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