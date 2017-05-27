All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 06:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Denise Huggins, mother of Dennis Huggins touches his photograph during a memorial service on Saturday at the Word Church in Akron for the seven people who perished in a house fire on May 15. Dennis, his wife Angela Boggs, and five of their children died in the fire. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

recovery28cut_web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Artist with five years of sobriety creates medal for recovering addicts

On any given day, you can find Jamie Lassiter-White creating art.

coventry30cut_01
Memorial rises in Coventry Township where two girls were hit, killed by car; boy remains in critical condition
memday30cut_03
Tallmadge’s Memorial Day is a time of reflection
goodyear30web
Goodyear kicks off new week of volunteering with aim of greater community involvement
france30cut_01
French president flexes diplomatic muscles in Putin meeting
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next