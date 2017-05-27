All CATEGORIES
☰ Menu

Fatal fire

Tony Huggins, family patriarch and preacher, helps put seven relatives to rest after deadly house fire

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: May 27, 2017 - 06:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Denise Huggins, mother of Dennis Huggins touches his photograph during a memorial service on Saturday at the Word Church in Akron for the seven people who perished in a house fire on May 15. Dennis, his wife Angela Boggs, and five of their children died in the fire. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Charity events: - 8:39 PM

This Week

The Scene: Vintage Canton benefits Chamber of Commerce - 8:39 PM
adoption29_01
Humane Society’s mobile center brings adoptable animals into the community - 7:07 PM
lakemore_01
Lakemore reviving its police department - 8:10 PM
chambers28web
Walsh Jesuit senior has life planned, overcomes adversity in personal life
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next