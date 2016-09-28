All CATEGORIES
☰ Menu

Higher education 

Too close for comfort? State senator says Stark State’s Akron campus could damage UA’s bottom line

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: September 28, 2016 - 12:52 PM | Updated: September 29, 2016 - 07:10 AM

MORE IN NEWS

james30cut_web Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Positivity goes a long way and gets runner to the finish line

When a Pittsburgh woman hit the 11.4-mile mark of the Akron Marathon on Saturday, she was almost ready to call it quits.

nate30cut_01
Bob Dyer: ‘Nate the Great’ celebrated at Summit Lake
litfire30-09
Social media “killer clown” threat circulates at Firestone High School in Akron as “clowning” scare spreads in local communities
magiccity30cut_11
Barberton couple bringing nanobrewery to the Magic City
train30cut_01
1 dead, over 100 hurt in train crash at New Jersey station
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next