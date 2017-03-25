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Local crime

Treasurer of Akron firefighters union charged with theft

By Bob Dyer
Beacon Journal staff writer

Published: March 25, 2017 - 03:19 PM
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In this Jan. 2016 file photo, Lt. Russ Brode (left) and firefighter Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serve up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $100,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


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