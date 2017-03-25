All CATEGORIES
☰ Menu

Local crime

Treasurer of Akron firefighters union charged with theft

By Bob Dyer
Beacon Journal staff writer

Published: March 25, 2017 - 03:19 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Jan. 2016 file photo, Lt. Russ Brode (left) and firefighter Joe Ruhlin of the Akron Fire Department serve up chili at the 10th Annual Chili Challenge at Lock 3 in Akron. Ruhlin, 40, treasurer of Local 330, is accused of stealing perhaps as much as $100,000 from the union. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal file)


MORE IN NEWS

drugcourt25_01 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron drug court program extended to Stow defendants - 10:40 PM

Akron is expanding the reach of its drug court to include those charged with drug-related offenses in Stow Municipal Court.

Bob Dyer: Rechecking TSA PreCheck - 10:40 PM
Akron administrators will buy software to track behavior of police, fire and first responders - 10:40 PM
Pastor calls foul over Akron sinking tax dollars into annual basketball tournament - 10:40 PM
WOIO, WUAB signals restored on U-verse cable after Raycom Media, AT&T reach new deal
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next