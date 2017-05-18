All CATEGORIES
☰ Menu

Addiction

Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 09:26 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:03 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Representative Marcia H. Morey laughs while introducing herself alongside Judge Linda Teodosio at Akron Roundtable at Quaker Station in Akron, Ohio. The presentation discussed juvenile delinquency in today's society. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 8:24 PM

After applying for bankruptcy and liquidating all of its stores, Gander Mountain announced Canton will be among dozens of locations that will reopen later this year.

ticks20cut_01
Mild winters result in more ticks, parks staff reports
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
betty20cut_01
Betty Lin-Fisher: Akron-area women leaders share their advice in new book - 7:52 PM
barbreads19_03
Barberton launches communitywide early childhood education initiative
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next