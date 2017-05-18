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Addiction

Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 09:26 PM | Updated: May 19, 2017 - 04:03 PM
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Representative Marcia H. Morey laughs while introducing herself alongside Judge Linda Teodosio at Akron Roundtable at Quaker Station in Akron, Ohio. The presentation discussed juvenile delinquency in today's society. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


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