All CATEGORIES
☰ Menu

Addiction

Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion

By Stephanie Warsmith
Beacon Journal staff writer

Published: May 18, 2017 - 09:26 PM | Updated: May 18, 2017 - 11:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Representative Marcia H. Morey laughs while introducing herself alongside Judge Linda Teodosio at Akron Roundtable at Quaker Station in Akron, Ohio. The presentation discussed juvenile delinquency in today's society. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

barbreads19_03 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Barberton launches communitywide early childhood education initiative

BARBERTON: Barberton officials this week kicked off a communitywide early childhood education effort with a Magical Beginnings resource fair.

firesearch19cut_03
Authorities search two nearby houses in connection to Akron fire that killed seven, police say
round19_01
Treatment is key to helping troubled youth, juvenile court judge says during Roundtable discussion
Scholarship plan draws resistance and low turnout to meeting
Gander Mountain in Canton confirmed to reopen, Twinsburg location gets the cut - 2:28 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next