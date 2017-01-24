Trip to Chicago area, Indiana towns helps Cuyahoga Falls leaders envision new Front Street

PHA+DQoJTGFzdCB3ZWVrZW5kLCBDdXlhaG9nYSBGYWxscyBjaXR5IGxlYWRlcnMsIG9mZmljaWFs
cyBhbmQgRnJvbnQgU3RyZWV0IGJ1c2luZXNzIGFuZCBwcm9wZXJ0eSBvd25lcnMgdHJhdmVsZWQg
YnkgYnVzIHRvIHRoZSBncmVhdGVyIENoaWNhZ28gYXJlYSBhbmQgSW5kaWFuYSB0byBlbnZpc2lv
biBhIHJldml0YWxpemVkIEZyb250IFN0cmVldC48L3A+DQo8cD4NCglNYXlvciBEb24gV2FsdGVy
cyB3YW50cyB0byBvcGVuIHRoZSBwZWRlc3RyaWFuIG1hbGwgdG8gdHJhZmZpYyB0aGlzIHllYXIs
IGhvcGluZyB0byByZWNhcHR1cmUgcmVzaWRlbnRz4oCZIGludGVyZXN0IHdpdGggYSB3YWxrYWJs
ZSBkb3dudG93bi48L3A+DQo8cD4NCglUaGUgdHJpcCB3YXMgb3JnYW5pemVkIGJ5IGNvbnN1bHRh
bnQgSm9obiBIYXJyaXMgb2YgYTUsIGEgZ3JlZW4gYnJhbmRpbmcgY29tcGFueSBoaXJlZCB0byBo
ZWxwIEZhbGxzIG9mZmljaWFscyBjcmVhdGUgYSBzdXN0YWluYWJsZSBkb3dudG93bi48L3A+DQo8
cD4NCglQYXNzZW5nZXJzIHBhaWQgZm9yIGZvb2QgYW5kIGxvZGdpbmcgZHVyaW5nIHRoZSB0d28t
ZGF5IHRyaXAsIHdoaWNoIHRvb2sgdGhlbSB0byBPYWsgUGFyayBWaWxsYWdlLCBJbGwuLCBhbmQg
VmFscGFyYWlzbyBhbmQgU291dGggQmVuZCwgSW5kLjwvcD4NCjxwPg0KCVNpdHRpbmcgbmVhciB0
aGUgYmFjayBvZiB0aGUgYnVzIGR1cmluZyB0aGUgc2l4LWhvdXIgZHJpdmUgdG8gT2FrIFBhcmsg
d2FzIEtlaXRoIFNhZmZsZXMsIGEgYnVzaW5lc3Mgb3duZXIgd2hvIGFsc28gb3ducyBGcm9udCBT
dHJlZXQgcHJvcGVydHkuPC9wPg0KPHA+DQoJU2FmZmxlcyB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGJyaW5nIGhp
cyBZdW0gWXVtIENhbmRpZXMgc2hvcCB0byBhbiBvcGVuIEZyb250IFN0cmVldCwgZWl0aGVyIGFz
IGEgc2Vjb25kIHN0b3JlIG9yIGEgcmVsb2NhdGlvbiBmcm9tIFBlbmluc3VsYS48L3A+DQo8cD4N
CgnigJxJ4oCZbSBleGNpdGVkIHRoZSByb2FkIGlzIGdvaW5nIGluLOKAnSBTYWZmbGVzIHNhaWQu
IOKAnEkgcmVhbGl6ZSB0aGUgbmV4dCB5ZWFyIHdpbGwgYmUgdXAgaW4gdGhlIGFpciBbYmVjYXVz
ZSBvZiBjb25zdHJ1Y3Rpb25dIGJ1dCBJIHdhbnQgdG8gYmUgYSBwYXJ0IG9mIGl0IGZyb20gdGhl
IGJlZ2lubmluZy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglKb2huIENobGViaW5hIG93bnMgcHJvcGVydGllcyBh
bG9uZyBQb3J0YWdlIFRyYWlsIGFzIHdlbGwgYXMgU2Vjb25kIFN0cmVldCBhbmQgRnJvbnQgU3Ry
ZWV0LiZuYnNwOzwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFRoZXnigJl2ZSB0YWxrZWQgZm9yIHllYXJzIGFib3V0
IG9wZW5pbmcgdGhlIG1hbGws4oCdIGhlIHNhaWQuIOKAnFRoZXnigJl2ZSBkb25lIHN0dWRpZXMs
IGhhZCBtZWV0aW5ncy4gVGhleSBuZWVkIHRvIGp1c3QgZG8gaXQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhl
IG1lbiB0b29rIHRoZSB0cmlwIHRvIHNlZSB3aGF0IG90aGVyIGNpdGllcyBkaWQgdG8gYnJpbmcg
cGVvcGxlIGJhY2sgZG93bnRvd24uPC9wPg0KPHA+DQoJPHN0cm9uZz5PYWsgUGFyayBWaWxsYWdl
LCBJbGwuPC9zdHJvbmc+PC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIGZpcnN0IHN0b3Agd2FzIE9hayBQYXJrIFZp
bGxhZ2UsIHdoaWNoIGhhcyBhIHBvcHVsYXRpb24gb2YgNTAsMDAwIOKAlCBlcXVhbCB0byBDdXlh
aG9nYSBGYWxscyDigJQgbGl2aW5nIGluIDTCvSBzcXVhcmUgbWlsZXMuJm5ic3A7PC9wPg0KPHA+
DQoJRm9ybWVyIE1heW9yIERhdmlkIFBvcGUgbGVkIHRoZSBkb3dudG93biB0cmFuc2l0aW9uIHdp
dGggUGhhc2UgT25lIGluIDIwMDcsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVkIG9wZW5pbmcgYSBwZWRlc3RyaWFu
IG1hbGwgdG8gdHJhZmZpYy48L3A+DQo8cD4NCglPbiBGcmlkYXksIHRoZSBGYWxscyB2aXNpdG9y
cyBmb3VuZCBhIGJ1c3RsaW5nIGRvd250b3duIGluIHRoZSBjZW50ZXIgb2YgbmVpZ2hib3Job29k
cyB0aGF0IGluY2x1ZGUgYXJjaGl0ZWN0IEZyYW5rIExsb3lkIFdyaWdodOKAmXMgaG9tZSBhbmQg
c3R1ZGlvIGFuZCBhdXRob3IgRXJuZXN0IEhlbWluZ3dheeKAmXMgYm95aG9vZCBob21lLjwvcD4N
CjxwPg0KCVRoZSB2aWxsYWdlIGlzIGEgMTAtbWludXRlIHRyYWluIHJpZGUgdG8gZG93bnRvd24g
Q2hpY2Fnby4gVGhlIHRyYWluIHN0b3BzIGluIHRoZSB2aWxsYWdl4oCZcyBkb3dudG93bi48L3A+
DQo8cD4NCgk8aWZyYW1lIGFsbG93ZnVsbHNjcmVlbj0iIiBmcmFtZWJvcmRlcj0iMCIgaGVpZ2h0
PSIzMzgiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvZF9kR3ItUFhzZHciIHdp
ZHRoPSI2MDAiPjwvaWZyYW1lPjwvcD4NCjxwPg0KCU1vc3Qgb2YgdGhvc2Ugd2hvIHZpc2l0ZWQg
dGhvdWdodCBPYWsgUGFyayBpcyBtb3JlIHJlbWluaXNjZW50IG9mIEZyb250IFN0cmVldCB0aGFu
IHRoZSBvdGhlciB0d28gY2l0aWVzLCB3aXRoIGl0cyBzbWFsbGVyIHN0cmVldHMgYW5kIGRlbnNl
IHNob3BwaW5nIGFyZWEuPC9wPg0KPHA+DQoJRmFsbHMgQ2l0eSBDb3VuY2lsIFByZXNpZGVudCBN
YXJ5IEVsbGVuIFB5a2UgbGlrZWQgdGhlIHVuaXF1ZW5lc3Mgb2Ygc2hvcHMsIHN1Y2ggYXMgVGVu
IFRob3VzYW5kIFZpbGxhZ2VzIGFuZCBTdWdhcmN1cCBUcmFkaW5nIENvbXBhbnksIGEga2lkcyBj
bG90aGluZyBhbmQgdG95IHN0b3JlLiAmbmJzcDs8L3A+DQo8ZGl2IGNsYXNzPSJpbi1hcnRpY2xl
LWltYWdlIHJpZ2h0LXNpZGUtaW1hZ2UiPg0KCTxpbWcgYWx0PSJGYWxscyB0cmlwIiBzcmM9Ii9w
b2xvcG9seV9mcy8xLjc0MjU3Ni4xNDg1MjE1ODg0IS9pbWFnZS9pbWFnZS5qcGdfZ2VuL2Rlcml2
YXRpdmVzL2xhbmRzY2FwZV81MDAvZmFsbHNidXMyNGN1dC0wMTMuanBnIiBzdHlsZT0ibWF4LWhl
aWdodDoyMjBweDt3aWR0aDphdXRvO21hcmdpbjowcHggYXV0bzsiIC8+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0i
cGljLWNyZWRpdCI+DQoJCShHaW5hIE1hY2UvU3BlY2lhbCB0byB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwp
PC9kaXY+DQoJPGRpdiBjbGFzcz0icGljLWNhcHRpb24iPg0KCQlGYWxscyBDaXR5IENvdW5jaWwg
UHJlc2lkZW50IE1hcnkgRWxsZW4gUHlsZSBleGFtaW5lcyBtZXJjaGFuZGlzZSB3aXRoIHN0b3Jl
IG1hbmFnZXIgQ2xhcmUgTGVhdml0dCBhdCBUZW4gVGhvdXNhbmQgVmlsbGFnZXMgaW4gZG93bnRv
d24gT2FrIFBhcmssIElsbC48L2Rpdj4NCjwvZGl2Pg0KPHA+DQoJVGhlcmUgd2VyZSBhbHNvIHF1
aXRlIGEgZmV3IGNvbXBldGluZyByZXN0YXVyYW50cyBhbmQgc2Fsb25zLjwvcD4NCjxwPg0KCVRl
biBUaG91c2FuZCBWaWxsYWdlcyBtYW5hZ2VyIENsYWlyIExlYXZpdHQgaGFzIGJlZW4gYXQgaGVy
IGxvY2F0aW9uIG9uIE5vcnRoIE1hcmlvbiBTdHJlZXQgZm9yIG5pbmUgeWVhcnMuIFRoZSBzdG9y
ZSBpcyBwYXJ0IG9mIGEgbm9ucHJvZml0IGZhaXIgdHJhZGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHRoYXQgaGFz
IHN0b3JlcyBhY3Jvc3MgdGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgZmVhdHVyaW5nIHdhcmVzIG1hZGUgYnkg
ZGlzYWR2YW50YWdlZCBhcnRpc2FucyBmcm9tIG1vcmUgdGhhbiAzNSBjb3VudHJpZXMuJm5ic3A7
PC9wPg0KPHA+DQoJTGVhdml0dCBjcmVkaXRzIHRoZSBzdWNjZXNzIG9mIHRoZSBPYWsgUGFyayBz
dG9yZSwgcnVuIG1vc3RseSBieSB2b2x1bnRlZXJzLCB0byBpdHMgY2xvc2UgbG9jYXRpb24gdG8g
dGhlIHRyYWluIHN0YXRpb24gYW5kIHRoZSBtb250aGx5IGVudGVydGFpbm1lbnQgb2ZmZXJlZCBi
eSB0aGUgdmlsbGFnZSBiZXR3ZWVuIE1heSBhbmQgQXVndXN0LjwvcD4NCjxwPg0KCTxzdHJvbmc+
VmFscGFyYWlzbywgSW5kLjwvc3Ryb25nPjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSBkb3dudG93biBhcmVhIG9m
IFZhbHBhcmFpc28gaXMgbGFyZ2VyIGFuZCBtb3JlIHNwcmVhZCBvdXQgdGhhbiB0aGUgRmFsbHPi
gJkgRnJvbnQgU3RyZWV0LiAmbmJzcDtUaGUgY2l0eSBoYXMgYWJvdXQgb25lLWZvdXJ0aCB0aGUg
cG9wdWxhdGlvbiBvZiB0aGUgRmFsbHMgYW5kIHRoZSBidXNpbmVzcyBhcmVhIGlzIG5vdCBhcyBj
bG9zZSB0byByZXNpZGVudGlhbCBuZWlnaGJvcmhvb2RzLjwvcD4NCjxwPg0KCVZhbHBhcmFpc28g
Q2l0eSBNYW5hZ2VyIEJpbGwgT2VkaW5nIGdhdmUgYSB0b3VyIG9mIHRoZSBlbnRlcnRhaW5tZW50
IGFyZWEsIHdoaWNoIGluY2x1ZGVzIGEgcGF2aWxpb24sIGFuIGljZSBza2F0aW5nIHJpbmssIGEg
cGFyayBhbmQgc2hvcHMuPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlcmUgaXMgYWxzbyBlbnRlcnRhaW5tZW50IGlu
IHRoZSBzcHJpbmcgYW5kIHN1bW1lciBtb250aHMuPC9wPg0KPHA+DQoJRmFsbHMgQ291bmNpbG1h
biBWaWMgUGFsbG90dGEgc2FpZCBoZSBsaWtlZCB0aGUgYWN0aXZpdGllcyBiZWNhdXNlIHRoZXkg
d291bGQgYXR0cmFjdCBhIHZhcmlldHkgb2YgcGVvcGxlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSBoYXZl
IHRvIGhhdmUgYSBncmVhdCBtaXggb2YgcmV0YWlsLCBlbnRlcnRhaW5tZW50LCByZXN0YXVyYW50
cyB0byBhdHRyYWN0IHBlb3BsZSBkb3dudG93bizigJ0gaGUgc2FpZC4g4oCcSW4gdGhpcyBjaXR5
IGhlcmUsIEkgdGhpbmsgdGhleSBoYXZlIGRvbmUgdGhhdC4gT2FrIFBhcmssIG9uZSBvZiB0aGUg
bWFpbiBkcmF3YmFja3Mgd2FzIHBhcmtpbmcuIFRoaXMgY2l0eSBoYXMgcmVhbGx5IHJlbm92YXRl
ZCB0aGVpciBkb3dudG93biBhbmQgbWFkZSBpdCBmYW1pbHkgZnJpZW5kbHku4oCdPC9wPg0KPHA+
DQoJPGlmcmFtZSBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiIgZnJhbWVib3JkZXI9IjAiIGhlaWdodD0iMzM4
IiBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL2VtYmVkL0xYWkVPa1dnSmxjIiB3aWR0aD0i
NjAwIj48L2lmcmFtZT48L3A+DQo8cD4NCglTYWZmbGVzIGFsc28gd2FzIHBsZWFzZWQgd2l0aCBk
b3dudG93biBWYWxwYXJhaXNvLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFdoZW4geW91IGxvb2sgZG93biB0aGVz
ZSBzdHJlZXRzIGFuZCBzZWUgYnVpbGRpbmdzIHJlZnJlc2hlZCwgaXQgZ2l2ZXMgeW91IGEgYmV0
dGVyIHZpc2lvbiBvZiB3aGF0IEZyb250IFN0cmVldCBjb3VsZCBiZSzigJ0gaGUgc2FpZC48L3A+
DQo8cD4NCgk8c3Ryb25nPlNvdXRoIEJlbmQsIEluZC4mbmJzcDs8L3N0cm9uZz48L3A+DQo8cD4N
CglTb3V0aCBCZW5kIGlzIHVuZGVyZ29pbmcgYSBjaXR5d2lkZSByZW5haXNzYW5jZS4gVGhlIEN1
eWFob2dhIEZhbGxzIHZpc2l0b3JzIHdlcmUgbW9zdCBpbnRlcmVzdGVkIGluIHRoZSBTdC4gSm9z
ZXBoIFJpdmVyIGFyZWEgd2l0aCBpdHMgcGFyaywgY29udmVudGlvbiBjZW50ZXIgYW5kIHdoaXRl
IHdhdGVyIHJhcGlkcyByYWNlcy48L3A+DQo8cD4NCglNYXlvciBXYWx0ZXJzIGFkbWl0dGVkIHRo
YXQgd291bGQgYmUgaGFyZCB0byBkbyBpbiBDdXlhaG9nYSBGYWxscywgc2luY2UgdGhlIGVhc3Qg
c2lkZSBvZiB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgUml2ZXIgaXMgbm90IGJ1aWxkYWJsZS48L3A+DQo8cD4NCglB
ZnRlciBzZWVpbmcgYWxsIHRocmVlIGNpdGllcywgdGhlIHRvdXIgZ3JvdXAgaGVhZGVkIGJhY2sg
dG8gT2hpbywgZW5lcmdpemVkIHdpdGggdGhvdWdodHMgb2Ygd2hhdCBjb3VsZCBiZS48L3A+DQo8
cD4NCglLYXRoeSBSb21pdG8sIGNvbW11bml0eSBvdXRyZWFjaCBjb29yZGluYXRvciBmb3IgV2Vz
dGVybiBSZXNlcnZlIEhvc3BpdGFsIGFuZCBhIG1lbWJlciBvZiB0aGUgQ3V5YWhvZ2EgRmFsbHMg
Q2hhbWJlciBvZiBDb21tZXJjZSwgc3VtbWVkIGl0IHVwLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEkgaG9wZSB0
aGUgY2l0eSByZWFsbHkgZW1icmFjZXMgdGhpcyBhbmQgcmVhbGl6ZXMgaXTigJlzIGdvaW5nIHRv
IG1vdmUgdXMgZm9yd2FyZCBhbmQgaGVscCBib3RoIHRoZSBlY29ub215IGFuZCB0aGUgY29tbXVu
aXR5IGFzIGEgd2hvbGUs4oCdIHNoZSBzYWlkLiAmbmJzcDvigJxUaGUgYnVzaW5lc3NlcyBhcmUg
Z29pbmcgdG8gZ3JvdywgdGhleeKAmXJlIGdvaW5nIHRvIGJyaW5nIG1vcmUgZWNvbm9taWMgbGlm
ZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxXZSB3YW50IHBlb3BsZSB0byBzdGF5IGluIEN1eWFob2dhIEZhbGxz
LiBXZSBoYXZlIHNvIG11Y2ggdG8gb2ZmZXIu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJQSBwdWJsaWMgbWVldGlu
ZyB0byBkaXNjdXNzIHRoZSB0cmlwIHdpbGwgYmUgaGVsZCBhdCA2IHAubS4gSmFuLiAzMSBhdCB0
aGUgRmFsbHMgTmF0YXRvcml1bSwgMjM0NSBGb3VydGggU3QuPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.