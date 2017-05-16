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Troopers seize $1 million worth of drugs on Turnpike in Boston Township

Beacon Journal staff report

Published: May 16, 2017 - 07:44 AM | Updated: May 16, 2017 - 10:45 AM
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The Ohio State Highway Patrol seized about $1 million worth of marijuana, solid hashish and liquid hash oil during a traffic stop last week on the Ohio Turnpike in Summit County. (Image courtesy of the Ohio State Highway Patrol)


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