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Troubled ‘man on fire’ is an orphan, soldier, opera singer, cowboy, cop, football star, father, volunteer and more

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: November 25, 2016 - 07:53 PM | Updated: November 25, 2016 - 08:21 PM
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Kenn Gilchrist (left) and Michael Miller during a trip to Vietnam and China about 4 years ago. (Photo courtesy of Michael Miller)

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