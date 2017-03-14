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Truck accident closes Interstate 71 northbound in Medina County

Beacon Journal staff report

Published: March 14, 2017 - 07:16 AM | Updated: March 14, 2017 - 09:23 AM
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Truck accident in Medina County. (Photos courtesy of Montville Township Police Department)


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