Truck full of chocolate overturns on Interstate 71 in Medina County, driver hurt

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TU9OVFZJTExFIFRXUC46IEEgdHJ1Y2sgY2FycnlpbmcgYm94ZXMgb2YgY2hvY29sYXRlIG92
ZXJ0dXJuZWQgaW4gTWVkaW5hIENvdW50eSBlYXJseSBUdWVzZGF5IG1vcm5pbmcgc3BpbGxpbmcg
aXRzIGxvYWQgYW5kIGluanVyaW5nIHRoZSBkcml2ZXIuPC9wPjxwPlRoZSBjcmFzaCB3YXMgcmVw
b3J0ZWQgYXJvdW5kIDE6MzAgYS5tLiBqdXN0IHNvdXRoIG9mIHN0YXRlIFJvdXRlIDE4LjwvcD48
cD5Qb2xpY2UgaGFkIHRvIGNsb3NlIEludGVyc3RhdGUgNzEgbm9ydGhib3VuZCBiZXR3ZWVuIElu
dGVyc3RhdGUgNzYgYW5kIHN0YXRlIFJvdXRlIDE4IGluIE1lZGluYSBDb3VudHkgYXMgcmVzY3Vl
cnMgaGFkIHRvIGZyZWUgdGhlIGRyaXZlciBhbmQgY3Jld3Mgd29ya2VkIHRvIGNsZWFuIHVwIGJv
eGVzIG9mIEdoaXJhcmRlbGxpIENob2NvbGF0ZS48L3A+PHA+TW9udHZpbGxlIFBvbGljZSBMdC4g
TWF0dGhldyBOZWlsIHNhaWQgdGhlIGRyaXZlciwgd2hvc2UgbmFtZSB3YXMgbm90IHJlbGVhc2Vk
LCB3YXMgJiM4MjIwO2FsZXJ0IGFuZCBjb25zY2lvdXMmIzgyMjE7IHdoZW4gaGUgd2FzIHRyYW5z
cG9ydGVkIHRvIHRoZSBob3NwaXRhbCBmb3IgdHJlYXRtZW50LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgaG9w
ZSBoZSYjODIxNztzIE9LLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZC48L3A+PHA+QXV0aG9yaXRpZXMgc2F5IHRo
ZSBpbnRlcnN0YXRlIHdhcyBzbm93LWNvdmVyZWQgd2hlbiB0aGUgY3Jhc2ggb2NjdXJyZWQuPC9w
PjxwPlRoZSB0cnVjayBhbmQgaXRzIGxvYWQgZW5kZWQgdXAgYWNyb3NzIHRoZSBpbnRlcnN0YXRl
IHdoaWxlIHRoZSBjYWIgcm9sbGVkIGRvd24gYW4gZW1iYW5rbWVudC48L3A+PHA+RmlyZWZpZ2h0
ZXJzIGhhZCB0byB1c2Ugcm9wZXMgdG8gbmF2aWdhdGUgdGhlIHRyaWNreSBzbm93LWNvdmVyZWQg
dGVycmFpbiB0byByZWFjaCB0aGUgZHJpdmVyLjwvcD48cD5OZWlsIHNhaWQgdGhpcyB3YXMgb25l
IG9mIHRoZSBtb3JlIHVudXN1YWwgY3Jhc2hlcyBoZSYjODIxNztzIHJlc3BvbmRlZCB0by48L3A+
PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIHdhcyBxdWl0ZSBhIGJpdCBvZiBjaG9jb2xhdGUsJiM4MjIxOyBoZSBz
YWlkLjwvcD48cD5UaGUgbm9ydGhib3VuZCBsYW5lcyBvZiB0aGUgaW50ZXJzdGF0ZSByZW1haW5l
ZCBjbG9zZWQgdW50aWwgNyBhLm0uIHdoZW4gb25lIGxhbmUgd2FzIG9wZW5lZCB0byB0cmFmZmlj
LjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBIaWdod2F5IFBhdHJvbCBpcyBpbnZlc3RpZ2F0aW5nIHRoZSBjcmFz
aC48L3A+PHA+Q3JhaWcgV2ViYiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86Y3dl
YmJAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPmN3ZWJiQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPiBv
ciAzMzAtOTk2LTM1NDcuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.