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Immigration

Trump’s immigration order pleases supporters, worries advocates for refugees in North Hill

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: February 1, 2017 - 11:06 PM | Updated: February 2, 2017 - 01:28 PM
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World Relief Akron volunteer Karyn Talbot-Russ works on financial documents at the World Relief Akron office Wednesday in Akron. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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