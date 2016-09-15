All CATEGORIES
☰ Menu

Pets

Turns out Gordon the pit bull isn’t from Akron, but he’s found a home in Summit County

By Amanda Garrett
Beacon Journal staff writer

Published: September 15, 2016 - 11:22 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Daniel Makara, a professional dog behavior consultant and trainer and founder of Cleveland Dog Rescue & Rehabilitation Center, handles Gordon, a two-year-old male pit bull, at Red Raider Farm Jan. 7, 2015 in Novelty, Ohio. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

wonder18cut_02 Courtesy of Warner Bros. Pictures
Wonder Woman’s role in feminist movement explored at Kent State symposium

Circe.

global18cut_03
Global Village Festival: Akron says thanks, ‘dhanyabhad,’ ‘shukran,’ ‘kyay zun tin par tae,’ and ‘ta blu do ma’ to longtime residents and new immigrants - 9:23 PM
sanders18cut_02
Hillary Clinton deploys Bernie Sanders to Akron and Kent State to woo young voters - 9:20 PM
bikecrash17cut_002
Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy
Bob Dyer: Flag freaks abound - 7:59 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next