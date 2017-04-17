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Two Akron men sentenced to prison for selling fentanyl

Beacon Journal staff report

Published: April 17, 2017 - 12:24 PM | Updated: April 17, 2017 - 07:37 PM
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