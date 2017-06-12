All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Two Akron projects win funding through Knight Cities Challenge

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 12:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mac Love stands on a ladder next to part of the mural he designed that has yet to be completed with the help of the Akron Art Bomb Brigade on the East Mill Street Bridge Friday in Akron. Love was awarded a Knight Challenge grant for the project that was inspired by the poetry of Akron native Rita Dove. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

odot13web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
I-76/77 Grant Street ramps close for good this week

Say your last goodbyes to the Grant Street ramps along Interstate 76/77 in Akron.

bodies13cut_01
Authorities investigating double homicide of Lake Township couple
tomlin13web
Akron man sentenced to life in prison with possible parole after 15 years for shooting death of Canton man; victim’s family forgives him
Doctors to talk with Akron City Council on medical marijuana facilities
Bob Dyer: Oh come let us adore us
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next