All CATEGORIES
☰ Menu

Community

Two Akron projects win funding through Knight Cities Challenge

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 12:02 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Mac Love stands on a ladder next to part of the mural he designed that has yet to be completed with the help of the Akron Art Bomb Brigade on the East Mill Street Bridge Friday in Akron. Love was awarded a Knight Challenge grant for the project that was inspired by the poetry of Akron native Rita Dove. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

slayings14web MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Reports: Double homicide in Stark, triple homicide in Cuyahoga might be connected to same suspect

A 45-year-old man has been charged with two counts of murder in the deaths of a Stark County couple, and investigators say the same man is a suspect in the slayings of a mother and her two daughters found dead over the weekend in the Cleveland suburb of North Royalton.

newtire10cut_01
Akron firm hoping to build small factory to make innovative run-flat military tires
diamond01
New owners plan to polish Diamond Grille, but preserve its classic appeal
sessions14cut_01
Sessions heatedly denies improper Russia contacts
zooeyes14cut_01
Akron Zoo monkey has cataract surgery, considered a first for such a small animal
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next