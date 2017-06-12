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Two Akron projects win funding through Knight Cities Challenge

By Rick Armon
Beacon Journal staff writer

Published: June 12, 2017 - 12:02 AM
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Mac Love stands on a ladder next to part of the mural he designed that has yet to be completed with the help of the Akron Art Bomb Brigade on the East Mill Street Bridge Friday in Akron. Love was awarded a Knight Challenge grant for the project that was inspired by the poetry of Akron native Rita Dove. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)


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