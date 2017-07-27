All CATEGORIES
☰ Menu

Crime

Two Canton women accused of trying to kill elderly woman with drug overdose

Beacon Journal staff report

Published: July 27, 2017 - 08:14 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

Nicole Dailey of Canton, charged with 1 count of Conspiracy-Murder (F-1), 1 count of Attempt to Commit an Offense-Murder (F-1), Corrupting Another with Drugs (F-2), and Theft from an Elderly Person (F-5).


MORE IN NEWS

ford28_1 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Akron man linked to three fires in his neighborhood, including two that claimed nine lives; prosecutors seek death penalty for Stanley Ford - 11:01 PM

An Akron man is accused of killing nine people in two deadly house fires in his neighborhood.

ohfair28cut_02
Summit County Fair steps up inspections of its rides after tragic mishap at the Ohio State Fair - 11:01 PM
adoption27_07
“This is like a dream come true:” Adopted actor from Hollywood reunites with birth parents from Summit County
spending28cut
House GOP passes $788 billion bill for military, border wall - 11:00 PM
fordneighbor28cut
Neighbors angry and fearful after Akron man is indicted in three fires - 10:59 PM
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next