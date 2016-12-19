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Two dead in suspected murder-suicide in North Canton

By Nick Glunt
Beacon Journal staff writer

Published: December 19, 2016 - 07:14 AM | Updated: December 20, 2016 - 09:10 AM

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