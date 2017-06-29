Two Green women killed in crash

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Beacon Journal staff report

Published: June 29, 2017 - 08:40 AM | Updated: June 29, 2017 - 09:01 AM

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