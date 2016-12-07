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Anniversary of Pearl Harbor

Two local Pearl Harbor survivors among dwindling number left to tell the tale

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: December 7, 2016 - 09:06 PM | Updated: December 8, 2016 - 04:10 PM
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George Morton, 95, who was in the army and is a Pearl Harbor survivor waits for the start of the observance of the 75th anniversary of the attack on Pearl Harbor at the Wayne Center for the Arts on Wednesday, in Wooster. (Mike Cardew/Akron Beacon Journal)


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