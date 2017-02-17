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Two men arrested in shooting death of Akron man who hit utility pole while trying to flee

Beacon Journal staff report

Published: February 17, 2017 - 08:58 AM
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Shooting suspect Theo King. (Courtesy of Summit County Sheriff's Office)

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