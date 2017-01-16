Two men shot at Akron strip club, police release surveillance images of suspects

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UG9saWNlIGhhdmUgcmVsZWFzZWQgc3VydmVpbGxhbmNlIGltYWdlcyBvZiBhIHBhaXIgb2Yg
bWVuIHdobyBhbGxlZ2VkbHkgc2hvdCB0d28gcGF0cm9ucyBvZiBhbiBBa3JvbiBzdHJpcCBjbHVi
IGVhcmx5IFN1bmRheSBtb3JuaW5nLjwvcD48cD5UaGUgYXR0YWNrZXJzIGFwcGVhciB0byBiZSBi
bGFjayBtZW4gaW4gdGhlaXIgMzBzLiA8L3A+PHA+T25lIG9mIHRoZW0gaXMgNi1mb290LTEgdG8g
Ni1mb290LTMsIHdlaWdoaW5nIDI0MCB0byAyNTAgcG91bmRzLiBIZSBoYXMgYmxhY2sgYnJhaWRl
ZCBoYWlyLCBhIGJlYXJkIGFuZCBtb3VzdGFjaGUsIGFuZCB3YXMgd2VhcmluZyBjYW1vdWZsYWdl
IHBhbnRzIGFuZCBhIGdyYXkgc2hpcnQuPC9wPjxwPlRoZSBvdGhlciBpcyA1LWZvb3QtNyB0byA1
LWZvb3QtOS4gSGUgd29yZSBhIGtuaXQgaGF0IHdpdGggYSB3aGl0ZSBlbWJsZW0gb24gdGhlIGZy
b250LCBhIGxpZ2h0LWNvbG9yZWQgaG9vZGVkIHN3ZWF0c2hpcnQgYW5kIGEgamFja2V0LjwvcD48
cD5Cb3RoIG1lbiBmbGVkIHRoZSBzY2VuZSBvZiBDbHV0Y2ggR2VudGxlbWFuJiM4MjE3O3MgQ2x1
YiwgMTg5MCBTLiBBcmxpbmd0b24gU3QuLCBhZnRlciB0aGUgc2hvb3RpbmcsIHdoaWNoIG9jY3Vy
cmVkIGFib3V0IDMgYS5tLiBTdW5kYXkuPC9wPjxwPkFjY29yZGluZyB0byByZXBvcnRzLCB0aGUg
c3VzcGVjdHMgd2VyZSBpbnZvbHZlZCBpbiBhbiBhbHRlcmNhdGlvbiB3aXRoIHR3byBvdGhlciBw
YXRyb25zICYjODIxMjsgMzMteWVhci1vbGQgbWVuIGZyb20gQ2FudG9uIGFuZCBEZXRyb2l0ICYj
ODIxMjsgYW5kIG9uZSBvZiB0aGUgc3VzcGVjdHMgb3BlbmVkIGZpcmUuIFRoZSBDYW50b24gbWFu
IHdhcyB3b3VuZGVkIGluIHRoZSBhYmRvbWVuIGFuZCB1cHBlciBsZWcuIFRoZSBEZXRyb2l0IG1h
biB3YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgdXBwZXIgcmlnaHQgbGVnLjwvcD48cD5Cb3RoIG1lbiB3ZXJlIHRy
YW5zcG9ydGVkIHRvIFN1bW1hIEFrcm9uIENpdHkgSG9zcGl0YWwgd2l0aCBpbmp1cmllcyB0aGF0
IHdlcmVuJiM4MjE3O3QgbGlmZS10aHJlYXRlbmluZy48L3A+PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3Jt
YXRpb24gaXMgYXNrZWQgdG8gY2FsbCBBa3JvbiBwb2xpY2UgYXQgMzMwLTM3NS0yNDkwLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.