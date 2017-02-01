Two men shot in unrelated incidents within hours in Akron

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+QWtyb24gcG9saWNlIHdlcmUgaW52ZXN0aWdhdGlvbiB0d28gdW5yZWxhdGVkIHNob290aW5n
cyB0aGF0IG9jY3VycmVkIHdpdGhpbiBob3VycyBvZiBlYWNoIG90aGVyIGxhdGUgVHVlc2RheSBh
bmQgZWFybHkgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5TaG9ydGx5IGJlZm9yZSBtaWRuaWdodCBUdWVzZGF5
LCBhIDIwLXllYXItb2xkIG1hbiB3YXMgc2hvdCBpbiB0aGUgMjMwMCBibG9jayBvZiBFYXN0IEF2
ZW51ZS4gSGUgcmVwb3J0ZWQgaGUgd2FzIHNpdHRpbmcgaW4gaGlzIHZlaGljbGUgd2hlbiBhIG1h
biBhcHByb2FjaGVkIHRoZSBkcml2ZXImIzgyMTc7cyBzaWRlIHdpbmRvdyBhbmQgZmlyZWQgYSBn
dW4gc2V2ZXJhbCB0aW1lcy48L3A+PHA+VGhlIG1hbiB3YXMgc2hvdCBzZXZlcmFsIHRpbWVzLGJ1
dCBtYW5hZ2VkIHRvIGRyaXZlIGhpbXNlbGYgdG8gU3VtbWEgQmFyYmVydG9uIEhvc3BpdGFsLiBI
ZSB3YXMgc3RhYmlsaXplZCB0aGVyZSBhbmQgdHJhbnNwb3J0ZWQgdG8gU3VtbWEgQWtyb24gQ2l0
eSBIb3NwaXRhbCwgd2hlcmUgaGUgd2FzIGxpc3RlZCBpbiBzdGFibGUgY29uZGl0aW9uLjwvcD48
cD5UaGUgc2hvb3RlciBpcyBkZXNjcmliZWQgYXMgYSBibGFjayBtYW4gaW4gaGlzIDIwcywgd2Vh
cmluZyBhIGxpZ2h0LWNvbG9yZWQgb3Igd2hpdGUgaG9vZGVkIHN3ZWF0c2hpcnQgYW5kIGRhcmsg
cGFudHMuPC9wPjxwPkEgc2Vjb25kIHNob290aW5nIG9jY3VycmVkIGhvdXJzIGxhdGVyIGluIHRo
ZSA4MDAgYmxvY2sgb2YgUnV0aCBBdmUmIzE3MztudWUuIEEgMjIteWVhci1vbGQgbWFuIHNhaWQg
c29tZW9uZSBvdXRzaWRlIGZpcmVkIHNldmVyYWwgc2hvdHMgaW50byBhIGhvdXNlIGFib3V0IDE6
MzAgYS5tLiBUaGUgbWFuIHdhcyBzdHJ1Y2sgaW4gdGhlIGJhY2sgYW5kIHdhcyB0cmVhdGVkIGF0
IENsZXZlbGFuZCBDbGluaWMgQWtyb24gR2VuZXJhbCBmb3Igd291bmRzIHRoYXQgd2VyZW4mIzgy
MTc7dCBsaWZlLXRocmVhdGVuaW5nLCBwb2xpY2Ugc2FpZC48L3A+PHA+Tm8gZGVzY3JpcHRpb24g
d2FzIGF2YWlsYWJsZSBmb3IgdGhlIHNob290ZXIgaW4gdGhlIHNlY29uZCBpbmNpZGVudC48L3A+
PHA+QW55b25lIHdpdGggaW5mb3JtYXRpb24gYWJvdXQgZWl0aGVyIHNob290aW5nIGlzIGFza2Vk
IHRvIGNvbnRhY3QgZGV0ZWN0aXZlcyBhdCAzMzAtMzc1LTI0OTAuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.