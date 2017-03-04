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Canton

Two people killed in crash in Canton, authorities say

By George Davis
Special to the Beacon Journal

Published: March 4, 2017 - 07:40 PM | Updated: March 5, 2017 - 12:43 AM

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