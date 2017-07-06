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Two people killed in motorcycle accident in Copley Township

Beacon Journal staff report

Published: July 6, 2017 - 12:12 PM | Updated: July 7, 2017 - 09:47 AM

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