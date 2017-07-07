All CATEGORIES
☰ Menu

Two women charged as Stark County authorities continue investigation of child’s death

Beacon Journal staff report

Published: July 7, 2017 - 07:52 AM

MORE IN NEWS

courthouse07_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Canton attorney photographing all 88 of Ohio’s courthouses; work being displayed at Canton gallery - 8:44 AM

CANTON: The project started five years ago when Canton attorney David Dingwell snapped some photographs of the Stark County Courthouse with his new camera.

kenmore07_07
Residents fear drive-by shooting is latest escalation in three-year dispute among Kenmore neighbors
patrick07cut_1
Radio star Matt Patrick stopping cancer treatments, leaving future “up to God”
State lawmakers ease off Medicaid freeze for now
Fairlawn to begin search for new police chief
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next