All CATEGORIES
☰ Menu

Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy

By Paula Schleis
Beacon Journal staff writer

Published: September 16, 2016 - 08:33 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cathie Hilston (left) and Rebecca Billings look at a Billings family photo as they talk about the bicycle accident that killed their loved ones during an interview at The Ledges in the Cuyahoga Valley National Park on Monday in Peninsula. The photo shows Rebecca Billings with her husband, Matthew, and their daughter, Evelyn. (Michael Chritton/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

bikecrash17cut_002 Michael Chritton - Akron Beacon Journal
Two women still trying to pick up the pieces of their lives after cycling tragedy

The last time Cathie Hilston was happy — truly happy — it was just after 7 p.m., one year ago today.

uaexl17cut_01
University of Akron’s EXL Center founder resigns
Regional news briefs — Sept. 17, 2016
tober17cut
Developer, nonprofit propose new housing complex for disabled and homeless adults
National news briefs — compiled Sept. 16
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • Entertainment Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next